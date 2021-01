Florin Cîțu s-a vaccinat. Premierul a explicat că nu a „simțit nimic”, deoarece nici nu și-a dat seama când a făcut vaccinul.

Acestuia i-a fost administrat serul anti-COVID la Centrul din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

„Foarte, foarte uşor, această vaccinare. Chiar nu am simţit nimic. Îî spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul. (…). Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi bineînţeles să dau un semnal de încredere pentru toţi românii.

Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze şi există interesul de a se înscrie pe platformă. Orice este nevoie din partea mea, pentru a-i convinge pe cât mai mulţi români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea în continuare a măsurilor de restricţie, vaccinul şi tratamentele care apar, putem să învingem această pandemie. Rămânem la acelaşi efectiv (n.r. de vaccinare) pe care l-am testat în ultimele zile, astfel încât să avem 10.400.000 de vaccinaţi până în septembrie şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a transmis Florin Cîțu.

Mesajul lui Klaus Iohannis după vaccinare

Trebuie menționat că și președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj după ce i s-a administrat serul anti-COVID.

„M-am vaccinat astăzi împotriva COVID-19. Procedura este simplă, nu doare, iar vaccinul este sigur și eficient. Recomand tuturor vaccinarea, care, împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie”, a scris Klaus Iohannis, în data de 15 ianuarie, pe propria pagină de socializare.

Câte persoane s-au înscris la vaccinare în doar câteva ore

Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat că 50.000 de persoane s-au înscris la vaccinare vineri seară, în primele ore de la punerea în funcţiune a platformei informatice pe care se pot programa cei din etapa a doua.

„Acum o oră erau 18.000 de utilizatori pe minut. Am vorbit cu directorul STS şi mi-a zis că e una dintre cele mai mari provocări din punct de vedere al platformelor informatice. (…) Erau în prima oră alocate peste 100.000 de sloturi, ceea ce înseamnă 50.000 de persoane programate, pentru că o persoană alocă prima doză şi doza de rapel”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, la Digi 24.

Sursă foto: Facebook