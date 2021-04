Florin Cîțu a explodat în fața liberalilor prezenți la ședința Biroului Executiv Național al PNL. El le-a transmis acestora îngrijorările sale vizavi de scandalul momentului.

“Ce descoperim în Ministerul Sănătății este îngrozitor. Trebuie sa verificam cum au fost făcut bugetele, numirile”, a susținut Florin Cîțu, potrivit surselor.

El a ținut să sublinieze că singurul în măsură să ia decizii este premierul. În plus, Cîțu a lansat și un avertisment la adresa miniștrilor care îl vor mai ataca. Primul-ministru a făcut trimitere la declarația ministrului Transporturilor Cătălin Drulă care a spus despre Cîțu că e „un zombie politic”.

“Eu v-am spus de fiecare data ca exista un singur premier”, a spus Cîțu. În ceea ce îl privește pe Drula, premierul a fost categoric. “Vă asigur că data viitoare, dacă se map întâmpla așa ceva, voi lua o decizie imediat. Nu mai vreau să mai intru în conflict, dar data viitoare nu mai aștept nimic. Decizia este a premierului”, a spus Cîțu.

Florin Cîțu, avertismentul care îi distruge pe miniștri

El a susținut că va discuta de acum, cu miniștrii, doar pe documente. “Pentru ca ei au impresia ca dacă scriu ceva imediat e oficial. Când un ministru mai atacă prim ministrul, imediat pleacă acasă”, a punctat Florin Cîțu.

Trebuie subliniat că după ședința PNL va avea loc o întlnire a Coaliţiei de guvernare. Liderii de la Putere se vor reuni luni, de la ora 17,00. Acesta este prima şedinţă de la revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii.

“Nu cedăm. Nu îl schimbăm pe Florin Cîţu. Nu dăm niciun alt minister decât cele negociate în decembrie, nu dăm nicio agenţie guvernamentală în plus faţă de ce s-a negociat. Nu vă pot spune că în seara asta, după coaliţie, va ieşi fum alb. Probabil, ambele partide vor sta pe poziţii de forţă, dar pot să vă garantez, aşa cum am făcut-o şi în decembrie, că până mâine seară lucrurile se vor încheia şi vom merge mai departe în aceeaşi formulă”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, înainte de şedinţa conducerii liberalilor, care are loc la Parlament.

Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea