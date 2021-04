Premierul Florin Cîțu a vorbit despre cheltuielile bugetare, dar și despre Ministerele din subordinea Guvernului. Potrivit acestuia, reforma este susținută din toate părțile, așa că Ministerele urmează să fie reorganizate.

Cîțu a vorbit și despre congresul PNL, care potrivit acestuia nu va avea loc. În momentul în care va apărea o astfel de discuție, se va vorbi și despre acest subiect, a mai spus premierul.

“Nu vor crește cheltuielile bugetare. Vom reorganiza ministerele, toți au spus că susțin reforma. Nu avem un congres în PNL. Este axat pe guvernare, în a susține premierul. Cînd o să apară un congres, vom vorbi atunci”, a declarat Florin Cîțu, la Digi24.

Florin Cîțu, despre Ludovic Orban

În ceea ce îl privește pe Ludovic Orban, Florin Cîțu l-a numit pe liderul PNL ca fiind ”responsabil” și a mai adăuta că aceasta are ”interesul PNL în față”. Totodată, el a subliniat faptul că experiența lui Orban în România nu poate fi comentată și nu este nevoie de o evaluare de la cineva care abia a intrat pe scena politică.

„Președintele PNL este responsabil, are interesul PNL în față. Ludovic Orban are experiență în România. Nu are nevoie de o evaluare de la cineva care abia a intrat în politică”, a adăugat Cîțu.

Premierul țării a vorbit și despre situația din coaliție. Acesta a declarat că are încredere în coaliție și va continua să guverneze respectând toate atribuțiile constituționale. Totodată, Florin Cîțu a mai precizat că are și mai multe responsabilități de care trebuie să țin cont, iar lucrurile pe care le are de făcut sunt destul de multe.

Cred în această coaliție. Voi guverna respectând atribuțiile constituționale. Sunt premierul României, am și atribuții și responsabilități. În acest moment avem așa de multe de făcut, avem aceste vești bune de la S&P pe care trebuie să le capitalizăm”, a mai spus Florin Cîțu.