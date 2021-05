Mai exact, Florin Cîțu susține că proiectele de infrastructură de infrastructură din România nu se vor mai lucra ca până acum. Premierul susține că a învăţat din ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, iar toate proiectele din acest domeniu vor fi realizate în termenul asumat de la început.

Declarațiile premierului vin în cadrul unei vizite făcute pe şantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare. Totodată, Cîțu a mai adăugat că marea problemă este aceea că sunt începute proiecte de infrastructură, dar că durează până când sunt finalizate.

El le-a mai garantat românilor că nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva și a promis că toate proiectele, inclusiv A7 vor fi făcute exact la termenlul care a fost asumat de la început.

“Problema pe care o văd şi o vom remedia în această guvernare este că începem proiecte de infrastructură şi apoi durează şi durează şi durează. Şi acest proiect, înţeleg că a fost în 2007 prima intenţie, dar în 2015 a fost pregătit şi abia acum putem să vedem că se apropie de finalizare.

Ceea ce pot să vă garantez este că nu se va mai lucra aşa de acum înainte. Am învăţat din ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, atât pe finanţări din fonduri europene, cât şi pe finanţările de la buget şi toate aceste proiecte de infrastructură pe care le pornim acum, şi aţi văzut că am pornit la Sibiu-Piteşti şi A7 şi sunt mai multe, vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început. Aici am vorbit clar, acest pod va fi terminat la finalul anului, este asumată, resursele financiare sunt puse la dispoziţie, trebuie doar să continuăm”, a afirmat Cîţu.

Legea va fi modificată

Totodată, premierul a mai adăugat că este vorba despre toate obiectivele de infrastructură din România despre care s-a vorbit în ultimii ani. El a menționat că se va modifica inclusiv și legislația, iar România va avea toate resursele necesare pentru a începe și a finaliza un proiect până la termen.

Florin Cîțu a amintit că infrastructura țării este unul dintre obiectivele pe care le are și pe care le va discuta la Bruxelles.

“Dar nu este doar despre aceste obiective, este despre toate obiectivele de infrastructură în România care au fost tărăgănate ani de zile. Vom modifica şi legislaţia, vom avea şi resursele ca de acum înainte când începe şi avem un termen de finalizare să ne ţinem de termen. România are nevoie de infrastructură şi este unul dintre obiectivele pentru care merg astăzi la Bruxelles”, a transmis premierul.