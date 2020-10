Ministerul Finanţelor Publice vrea să modernizeze CEC Bank, care poate să fie un competitor important pe piaţa financiar – bancară, a afirmat, joi, ministrul de resort, Florin Cîţu, la „Banking Forum Online”.

„În ceea ce priveşte activele financiare ale statului, avem cu adevărat o strategie la care ne gândim pentru perioada următoare care le implică pe toate. Ştiţi foarte bine că în ceea ce priveşte Eximbank este fuziunea cu Banca Românească care a fost făcută înainte ca preluăm acest mandat.

”Urmează Banca de Dezvoltare”

Dar dacă a fost făcută şi nu a putut să fie întoarsă cel puţin vreau să fie o fuziune de succes. Vreau să facem această fuziune să fie de succes, dacă tot o avem acolo. Vrem să modernizăm CEC.

Este clar că poate să fie un competitor important pe piaţa financiar – bancară şi trebuie modernizată. Strategii există. Urmează această Bancă de Dezvoltare, care va veni în România. Va începe în 2022. Atunci cred că va fi activă”, a declarat Florin Cîţu.

El a menţionat că este nevoie de această bancă pentru că prin intermediul acesteia pot fi atrase anumite finanţări de la Comisia Europeană.

Schimbări în conducerea băncii

„Şi în trecut am pierdut bani pentru că nu am avut acest vehicul. Dar există o strategie pentru întregul sistem financiar – bancar, activele statului, care are ca obiectiv clar eficientizarea şi creşterea profitabilităţii acestui sistem. Suntem în competiţie cu sistemul privat care este cu mult înainte în multe aspecte”, a spus Florin Cîţu.

Adunarea Generală a Acţionarilor CEC Bank a aprobat, în septembrie, schimbări la nivelul Consiliului de Administraţie al băncii, iar Mirela Călugăreanu, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a fost numită în funcţia de preşedinte al CA.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi active de peste 36 miliarde lei, la sfârşitul primului semestru din 2020.