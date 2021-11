Astăzi, prin intermediul social media, Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, atenționează populația din țară cu privire la situația dificială prin care trec cadrele medicale, denumite de aceasta „eroii acestui război cu un virus perfid.”

Potrivit mesajului ei de pe platforma de socializare, actualul premier interimar este vinovat pentru problemele financiare cu care se confruntă doctorii din țară. Ea îl atacă pe Florin Cîțu cu cuvinte acide și spune despre acesta că a „bătut record după record și lasă medicii din România fără bani de salarii.”

„Florin Cîțu se joacă de-a “rotativa” cu PSD”

În rândurile scrise pe pagina ei oficială de Facebook, medicul primar endocrinolog, a abordat și anunțul public făcut de Cseke Attila, care afirmă că „fără o nouă rectificare nu se vor plăti salariile a zeci de mii de medici în decembrie.”

„Florin Cîțu bate record după record și lasă medicii din România fără bani de salarii. În vara acestui an lăsa personalul din centrele de vaccinare neplătit cu lunile. Promitea că la rectificare vor fi bani. Acum, ministrul interimar Cseke Attila trage si el semnalul de alarmă. Și spune clar că fără o nouă rectificare nu se vor plăti salariile a zeci de mii de medici în decembrie. Iar Florin Cîțu se joacă de-a “rotativa” cu PSD. Medicii sunt eroii acestui război cu un virus perfid. Ei ne tratează, ei salvează vieți. De ce nu-ți pasă de ei, Florin Cîțu?”, a scris aceasta pe social media.

Anunțul lui Cseke Attila

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a afirmat, miercuri seara, că 74.000 de salariați din sistemul medical riscă să nu-și primească salariul din cauza lipsei rectificării bugetare. Ministrul interimar spune că oamenii ar trebui să primească salariul pe data de 15 decembrie.

Cseke Attila a mai spus că în următoarele 10-12 zile ar trebui găsite soluții juridice, în lipsa rectificării bugetare.

„Pe partea de buget al MS, ceea ce finanţăm noi – cheltuieli de personal – avem 74.000 de angajaţi care trebuie să primească salariu (…) Pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca din luna noiembrie, nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles că există, trebuie găsită soluţia juridică, legală prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu suntem, nu am depăşit o anumită limită după care nu poate fi gestionată, sau am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar am semnalat această problemă pentru că (…) trebuie să nu ajungem într-o asemenea situaţie”, a declarat acesta.

Cseke Attila a mai spus că printre cei 74.000 de angajați care ar trebui să își primească salariul se află personalul de la Unitatea de Primiri Urgențe, medici și asistenți, personalul din DSP-uri, personalul din serviciile de Ambulanță, dar și rezidenți.

„Trebuie să fim cu toţii responsabili (…) Eu am această speranţă că lucrurile se pot rezolva”, a mai declarat Cseke Attila, precizând că în următoarele 10-12 zile trebuie găsită o soluţie, fie rectificare bugetară, dar este nevoie e Guvern instalat pentru asta, sau altă soluţie legală.