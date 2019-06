Scandal total cu Florin Călinescu în prim plan. S-a spus că vedeta ProTV s-ar fi înrolat în PSD. Actorul neagă cu vehemență informația și dă de pământ cu criticii săi care l-au văzut deja membru al social democraților.

Mai mult, Călinescu a vorbit și despre scandalul momentului. Senatorii l-au salvat pe Călin Popescu Tăriceanu de un dosar penal al celor de la DNA. Călinescu îl mitraliază pe Tăriceanu, dar nu l-a uitat nici pe un alt lider al PSD, Șerban Nicolae.

Într-o postare virulentă pe o rețea de socializare, actorul a dat de pământ pur și simplu cu cei de la PSD cărora le-a urat să dispară de pe scena politică la următoarele alegeri.

“Ca sa inteleaga toti raspan dacii astia, ajutati de presaaaaa, ca acum am filmul trebii, ca daca as fi in psd, astazi gunoiul de tariceanu era livrat judecatii.

Faptul ca un psd muribund isi da duhul cu un cadavru in brate( sub cinci la suta), ar trebui sa certifice cat sunt eu de inscris la morga lor.

serbannicolae brancardier.”, a scris Călinescu.

