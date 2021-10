Vești bune pentru fanii actorului Florin Călinescu. După plecarea de la Pro Tv, acesta revine în forță, de această dată la Prima Tv, cu emisiunea “Florin Călinescu Show”, care va debuta din data de 19 octombrie.

Potrivit ultimelor informații, noua emisiune a lui Florin Călinescu va fi difuzată de trei ori pe săptămână, marți, miercuri și joi, între orele 20.00-22.00.

Amintim faptul că Florin Călinescu a decis să semneze cu Prima Tv și posturile din portofoliul Clever. În ceea ce privește scopul noii sale emisiuni, ”Florin Călinescu Show” va fi o emisiune de tip pamflet și va aborda subiecte din toate domeniile.

“Începând cu 19 octombrie, o să vedeți ceea ce am vrut întotdeauna să fac, dar planurile vieții sunt și cu flux și cu reflux”, a declarat Florin Călinescu la lansarea grilei de toamnă a postului prima Tv.

Totodată, actorul a acceptat să facă parte și din echipa de management a grupului Clever și se va implica în decizii de producție și editoriale.

Florin Călinescu, despre plecarea de la Pro Tv

Amintim faptul că în luna iulie, într-o postare pe pagina personală de Facebook, Florin Călinescu a anunțat că renunță de la colaborarea cu postul Pro Tv. În primă fază, acesta nu a oferit foarte multe detalii și nimeni nu știa de ce a luat o asemenea decizie, dar în final a dat de înțeles că nu a mai fost de acord cu politica postului.

În același timp, la acel moment, Florin Călinescu mai declara că atunci când dorești să faci ceva pentru un popor ar trebui mai întâi să-i cunoști așteptările.

De menționat este faptul că la scurt timp după plecarea de la Pro Tv s-a zvonit că actorul și-ar face o televiziune, lucru infirmat ulterior de Florin Călinescu. Acesta declara atunci că o emisiune implică milioane, precizând că doar a semnat un contract ”cu niște prieteni”.

“Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni. (…) Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.

Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a declarat cunoscutul om de televiziune.