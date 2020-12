Florin Busuioc, una dintre cele mai cunoscute vedete ale postului PRO TV, a avut o ieșire explozivă în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îndrăgitul prezentator al rubricii „Vremea” a vorbit, în calitate de incitat, în platoul lui Măruță, despre un moment care i-a provocat o mare dezamăgire.

Actorul a relatat cum a făcut un om de zăpadă cu fiica sa, Catinca. Imediat, însă, cineva a venit și l-a stricat pe loc.

„Am făcut un om de zăpadă cu fiică-mea acum două zile și a venit un dobitoc și i-a dat ditamai șutul. Ce să le ceri unor babuini? Ăștia sunt oamenii. Catinca l-a făcut, nu eu”, a comentat Florin Busuioc.

Nu mai stați ca mitocanii la ministere

El și-a spus și părerea despre subiectele arzătoare ale zilei. Întrebat ce părere are despre Insulele Feroe care urmează să inaugureze un sens giratoriu sub mare, după trei ani de lucrări, și făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în România, Florin Busuioc a declarat: „Nu se intampla nimic. Cred ca ar trebui sa gandim altfel si sa ii tragem de maneca pe cei care raspund de anumite lucruri, Nu mai stati ca mitoacanii la ministere, ca ne-am saturat!”.

Cine este Florin Busuioc

Florin Busuioc s-a născut în Hunedoara și este unul dintre cei mai longevivi angajați ai PRO TV. El este prezentatorukl rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor Pro TV. În 2010, a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa.

Actorul a intrat în televiziune in 1992, la TVR, în rolul principal din filmul pentru copii Brutus (premiat in 1993 la The International Film Festival Prix Danube, Bratislava, Slovakia), iar apoi ca prezentator al emisiunii TIP TOP MINITOP. În data de 5 decembrie 1996, Florin Busuioc a devenit gazda emisiunii „Dăruiești și câștigi” la Pro TV. Are un băiat, Florin din prima căsătorie, iar din a doua au rezultat două fetițe, Catinca și pe Natalia.