„Episodul a trecut. Eu nici nu-mi mai amintesc ce s-a întâmplat atunci. Ziua aceea mi s-a șters din memorie. Nu știu dacă am învățat ceva”, a declarat Florin Busuioc pentru Libertatea.

Decizie radicală

Totodată, actorul a povestit că a luat o decizie radicală pentru sănătatea sa, mai exact, s-a lăsat de fumat și s-a apucat de mișcare.

„M-am lăsat de fumat și a fost o decizie foarte bună, benefică pentru sănătate. Înainte de pandemie, obișnuiam să mai fac plimbări, dar nu pot spune că m-am apucat să-mi schimb viața complet. Am fost la medic, totul este în regulă, nu am probleme. Lucrurile merg bine. Merg în continuare în deplasare, dar am lăsat-o mai ușor”, a adăugat acesta.

I-a fost prezis

Se pre că actorul se aștepta într-un fel la un astfel de eveniment. Acesta a adăugat că știa că urmează să aibă o cumpănă la 56 de ani, după ce o fată din Buftea i-a ghicit în palmă, însă uitase complet întâmplarea, până a ajuns la spital.

„Nici nu mai țineam minte. Uitasem complet. După șase luni nici nu mai știam de discuție. Însă, după ce am avut infarctul și eram la spital, mi-am adus aminte ce mi-a spus acea fată”, a mai spus actorul.

Florin Busuioc a suferit în luna noiembrie a anului 2018 un infarct miocardic după un spectacol susținut la Craiova.