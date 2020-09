Răsturnare de situație la alegerile locale. Gabriela Firea a pierdut categoric Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan, dar răzbunarea vine chiar din familie.

Florentin Pandele o răzbună pe Firea

Dacă Firea nu a avut nicio șansă în București, nu la fel s-a întâmplat într-un fief al PSD. Social democrații au umilit pur și simplu un reprezentant al celor de la USR PLUS. Chiar soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele este autorul acestei victorii pentru PSD.

Soţul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a câştigat detaşat Primăria Voluntari. Nu a avut absolut nicio emoție în fața reprezentantului celor de la USR PLUS. Câștigase deja fără probleme primăria după datele provizorii centralizare de către cei de la Biroul Electoral Central (BEC).

A fost o victorie zdrobitoare. Pandele a obținut 71% din voturi, aproape de patru ori mai mult decât reprezentantul celor de la USR PLUS. Totul s-a întâmplat în condiţiile unei prezenţe de 42,68%.

La Voluntari, au fost 15.501 votanţi, rezultând o prezenţă la vot de 42.68%. Florentin Pandele, candidat PSD, a câştigat detaşat alegerile, cu 71% (10.798 voturi). Pe locul al doilea s-a situat candidatul USR Bogdan Rolea, cu 18% din voturi.

Florentin Pandele este un adversar înverșunat al celor de la USR PLLUS. Imediat după ce Gabriela Firea a pierdut alegerile locale la București, acesta a avut o ieșire extrem de dură. I-a făcut praf pe rivali, dar și pe Nicușor Dan.

Pandele a mai continuat prin a spune că USR-PLUS este ”cea mai mare nenorocire a României”. Nici primul ministrul, Ludovic Orban nu a scăpat.

”A treia cauză este uniunea USR-PLUS, care e cea mai mare nenorocire a României, plus Ludovic Orban, care a dat cea mai mare lovitură PNL. Orban a luat toate lăturile lumii și i le-a pus în cap Gabrielei. Au asociat cu COVID, electoratul PSD s-a speriat să mai iasă la vot, la ora 21:00 erau pregătiți să facă scandal dacă nu ieșea cum voiau ei.

Am vorbit cu domnul Orban. Eu îl cunosc aproximativ bine, pentru că am fost membru al PNL. Primul mandat l-am obținut ca liberal. Am zis: Gabi, te rog, lasă-mă să intervin să spun ce știu eu despre el. Gabi m-a oprit. Îmi pare rău că am ascultat-o. L-am sunat la 21:20 și mi-a răspuns. I-am spus: Ludovic, mi-ai aruncat în cap toate lăturile lumii, când ne vom întâlni îți voi spune câteva fraze care tevor face pământiu.

Politica în România se duce prin lovituri sub centură și minciuni. Am zis că am 60 de ani și trebuie să mă supun femeii. Orban a prezentat caracatița, să vedem cu câți câini vine Plicușor Ban după el. Rog insituțiile statului să ne judece cu aceeași măsură.

Orban în această seară a distrus PNL.

Cum e posibil ca acest individ să primească bani – 50.000 de euro – chipurile ca președinte al unui ONG, să susțină cauze în instanțe. România trebuie să fie condusă din România, nu din exterior. Unde sunt parlamentarii care se ascund?

Îi transmit lui Teodorovici, când i s-a spus că trebuie să dea bani la Capitală, lui Firea, și el a zis că-i dă altceva. Când îl întâlnesc îl mușc de ureche. Gabriela e cea mai puternică femeie din câte am cunoscut, și nu pentru că am doi copii cu ea. Veneau unii și-i luau consilierii, pe primarii de sector îi chema Dragnea și le zicea că vor fi președinți la PSD București.

Paul Stănescu a ajutat-o de la început. MArcel Ciolacu măcar nu i-a pus piedici.”, a spus soțul Gabrielei Firea, Florin Pandele, conform RTV.