Tranzacțiile au fost întrerupte pentru scurt timp pe mai multe piețe după ce indicii principali ai acțiunilor au scăzut luni, cu puțin înainte de ora 8.00 GMT. Acțiunile țărilor nordice au fost cele mai afectate, în timp ce alți indici europeni s-au prăbușit, de asemenea, pentru scurt timp, transmite BBC.

“În această dimineață, unul dintre comercianții noștri a făcut o eroare atunci când a introdus o tranzacție. În câteva minute, am identificat eroarea și am corectat-o”, a precizat banca cu sediul la New York într-un comunicat transmis luni seara târziu.

Stockholm OMX 30 din Suedia a scăzut cu 8%

Accidentul fulger a provocat o scădere bruscă a acțiunilor europene într-o zi în care tranzacțiile au fost deosebit de reduse din cauza sărbătorilor publice din întreaga lume.

Indicele de referință al acțiunilor Stockholm OMX 30 din Suedia a fost unul dintre cele mai afectate, scăzând la un moment dat cu 8%, înainte de a recupera cea mai mare parte a pierderilor și de a încheia ziua cu o scădere de 1,87%.

Flash crash-urile pot fi cauzate de erori umane sau de așa-numitele tranzacții cu “degete mari” – o referire la faptul că cineva a tastat incorect detaliile unei tranzacții. Astfel de erori de tranzacționare și flash crash-urile pe care le pot provoca sunt adesea costisitoare. Ele au declanșat schimbări ale regulilor bursiere și au dus chiar la condamnări penale.

Condamnări penale din cauza unor astfel de greșeli

În august 2012, o eroare de tranzacționare pe calculator la firma americană de servicii financiare Knight Capital a provocat o perturbare majoră a pieței bursiere, care a costat compania aproximativ 440 de milioane de dolari.

În octombrie 2013, în urma unui accident fulger pe bursa din Singapore, unele acțiuni au pierdut până la 87% din valoarea lor și au dus la introducerea unor noi reglementări pentru a evita repetarea incidentului.

În 2020, fostul trader bursier Navinder Sarao, stabilit în Marea Britanie, a fost condamnat la un an de detenție la domiciliu pentru că a contribuit la declanșarea unei scurte prăbușiri de 1 miliard de dolari a bursei americane cu 10 ani mai devreme. Folosind un software special programat, de mare viteză, Sarao a plasat mii de ordine pe care nu intenționa să le îndeplinească, creând iluzia unei cereri pe piață. Atunci când își anula sau modifica ofertele, el putea să profite.

Această activitate – cunoscută sub numele de “spoofing” – a contribuit la instabilitatea pieței care a dus la “flash crash” în mai 2010, când indicele Dow Jones a scăzut cu aproape 1.000 de puncte în câteva minute. În 2010, SUA au considerat infracțiunea de “spoofing” ca parte a unui efort mai amplu de înăsprire a reglementărilor după criza financiară din 2008.