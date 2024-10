Fitch a confirmat ratingul Bucureştiului la „BBB minus”, cu perspectivă stabilă

Confirmarea reflectă opinia neschimbată a Fitch conform căreia, pe termen mediu, performanța operațională a orașului București și nivelul datoriei vor rămâne în concordanță cu alte orașe care au o sustenabilitate a datoriei de categoria „aa”, în ciuda presiunilor asupra bugetului provocate de inflația încă ridicată și de implementarea unui plan ambițios de investiții.

Profilul individual de credit (SCP) al Bucureștiului este evaluat la nivelul „a”, ceea ce reflectă o combinație între un profil de risc considerat „mediu” și un profil financiar de nivel „aa”. Ratingurile pe termen lung ale orașului sunt limitate de ratingul suveran al României („BBB minus” cu perspectivă stabilă) și plafonate la același nivel „BBB minus”, conform comunicatului.

Bucureștiul este expus riscului de refinanțare, deoarece suma de 2,200 miliarde de lei din datoria sa trebuie rambursată într-o singură tranșă la scadență, reprezentând 54% din datoria directă la 30 iunie 2024. Există patru obligațiuni în valoare de 555 milioane de lei fiecare, cu scadențele în 2025, 2028, 2030 și 2032. Restul datoriei orașului are o structură de amortizare. În plus, Bucureștiul nu are datorii pe termen scurt și se bucură de un acces bine recunoscut pe piața datoriilor, apreciază Fitch.

Factori care ar putea duce la o scădere a ratingului

Bucureștiul, capitala României, are o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori și contribuie cu peste 30% la economia națională. Nivelul de bogăție locală este aproape de trei ori mai mare decât media pe țară.

Fitch apreciază că o creștere a ratingurilor suverane ar putea determina o îmbunătățire a ratingurilor acordate Bucureștiului.

Principalii factori care ar putea duce la o scădere a ratingului includ: o revizuire negativă a ratingurilor suverane sau o deteriorare semnificativă a profilului individual de credit sub „bbb minus”, care ar putea fi cauzată de o creștere materială a datoriei.

S&P a reconfirmat ratingul suveran al României

Pe 11 octombrie 2024, agenția de rating S&P a reconfirmat ratingul datoriei guvernamentale a României, menținându-l la BBB-/A3, atât pentru datoria pe termen lung, cât și pentru cea pe termen scurt în valută.

Această decizie reflectă o perspectivă stabilă, susținută de un stoc moderat de datorie externă și guvernamentală, precum și de prognoze optimiste de creștere economică pentru perioada 2025-2027.

Conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor, această reconfirmare a ratingului suveran subliniază angajamentele României în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) al Uniunii Europene, dar și cele din cadrul Procedurii de Deficit Excesiv (PDE).

Aceste măsuri sunt esențiale pentru ancorarea reformelor politice adoptate de autoritățile române.