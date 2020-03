După ce program va funcționa

Unităţile First Bank îşi modifică programul de lucru cu publicul începând de marţi, 24 martie 2020, pe fondul creşterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Pentru a-şi proteja clienţii şi angajaţii din unităţile teritoriale, banca a decis ca sucursalele sale să funcţioneze în intervalul 10:00 – 16:00. Sucursala First Bank din Băneasa Shopping City este indisponibilă pe perioada închiderii centrului comercial (23 martie – 16 aprilie).

Aceste măsuri s-au luat pentru protejarea clienților

Potrivit comunicatului, această măsură suplimentară completează setul de iniţiative adoptate de bancă pentru siguranţa clienţilor şi angajaţilor săi. First Bank menţionează că propune soluţii personalizate clienţilor care semnalează dificultăţi generate de pandemia COVID-19 şi că au fost deja implementate amânări la plata ratelor la credite pentru companiile puternic afectate.

De asemenea, First Bank oferă soluţii de banking la distanţă pentru desfăşurarea sănătoasă a operaţiunilor bancare curente: platforma de internet şi mobile banking, care acoperă întreaga arie de servicii şi produse bancare, inclusiv plata taxelor şi impozitelor locale prin secţiunea integrată ghişeul.ro, precum şi platforma VideoBank, cu acces direct la un reprezentat al băncii prin video call https://www.firstvideobank.ro/.

S-au luat măsuri de dinaintea confirmării primul caz de coronavirus

Totodată, o serie de măsuri de prevenţie şi informare au fost luate încă dinainte de confirmarea primului caz de coronavirus pe teritoriul României. Împreună cu partenerii din sistemul de sănătate privat au fost făcute informări interne constante cu privire la modul în care COVID-19 poate fi prevenit prin măsuri de igienă zilnică. Pentru angajaţii din sucursale au fost achiziţionate suplimentar produse speciale de dezinfectare. Au fost instalate dispensere cu substanţe dezinfectante speciale, la care au acces, atât angajaţii, cât şi clienţii băncii. Pentru a minimiza riscul îmbolnăvirilor, a fost introdus programul de lucru flexibil, astfel încât angajaţii care au copii pot lucra de acasă, iar 50% dintre angajaţii First Bank pot lucra de la distanţă.

First Bank menţionează că va respecta cu responsabilitate toate recomandările şi obligaţiile anunţate de autorităţi şi îşi va alinia măsurile, astfel încât să îşi sprijine, atât angajaţii, cât şi clienţii.

First Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii financiare clienţilor persoane fizice, persoane juridice şi întreprinderi mici şi mijlocii. First Bank are sediul la Bucureşti şi operează prin intermediul a 59 de sucursale, având aproape 1.000 de specialişti angajaţi şi aproximativ 130.000 de clienţi activi.

