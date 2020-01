Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat strategia PNL privind alegerile anticipate. Edilul crede că planul liberalilor vizează astfel de alegeri tocmai pentru oamenii să nu sancţioneze Partidul Naţional Liberal pentru nerealizările din această perioadă, însă uită că românii sunt foarte inteligenţi şi vor separa succesul înregistrat de preşedintele Iohannis la prezidenţiale de ceea ce face PNL la guvernare.

“În mod normal trebuia să avem în primăvară alegeri locale și la toamnă alegeri generale. Așa era și normal, și la termen, și moral, și respectam și cutumele europene și recomandările Comisiei de la Veneția, și Constituția. Din păcate, acum se dorește altceva. Se doresc alegeri anticipate parlamentare tocmai pentru ca populația să nu sancționeze PNL-ul la toamnă, pentru nerealizările din această perioadă. Și s-au gândit să facă următoarea strategie.

PNL să beneficieze de faptul că președintele, câștigând al doilea mandat, este acum într-o situație bună din punct de vedere politic, are o cotă importantă și practic PNL să beneficieze de cota președintelui, nu de realizările la guvernare și practic să mai uite cetățenii de gafele de la guvernare și ei să primească un scor bun. Numai că ei uită un singur lucru. Românii sunt foarte inteligenți și în cazul în care vor forța alegeri anticipate, românii vor spune, cel puțin din ce citesc și eu și din ce spun oamenii cu care mă întâlnesc, președintele a luat al doilea mandat este într-o parte, iar în partea a doua este PNL-ul care uită ce face la guvernare”, a explicat Gabriela Firea la România TV.

Strategia e eronată. Liberalii sunt pe un drum greşit

Primarul general consideră că strategia liberalilor este una profund greşită, iar faptul că se bazează pe valul de încredere şi simpatie al preşedintelui Iohannis îi va face să piardă alegerile. Diferenţele din sondaje ar fi de numai 10 procente, spune Firea.

“PNL merge pe o carte greșită, din punctul meu de vedere. Are o strategie eronată. Zilnic face erori la guvernare și crede că beneficiază de valul de încredere și simpatie pe care îl are președintele și să câștige parlamentarele. Nu vor câștiga parlamentarele. Eu am văzut sondajele, inclusiv în București și diferențele nu sunt de la 40 la 20, diferența este de 10 procente. După ceea ce fac în fiecare zi la guvernare este în mod evident că sunt pe un drum greșit. Strategia e total eronată”, a mai declarat Firea.

Te-ar putea interesa și: