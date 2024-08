Preşedintele Volodimir Zelenski a prezis moartea lui Vladimir Putin. El a declarat luni, în discursul său către ucraineni, că incursiunea declanşată marţea trecută de forţele ucrainene în regiunea rusă de frontieră Kursk este „catastrofa acestui război” pentru Moscova, amintind de tragedia submarinului Kursk, produsă exact cu 24 de ani în urmă, potrivit EFE şi Unn.ua.

