Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, Vladimir Putin a subliniat că nu percepe o „voință” din partea Ucrainei de a se angaja într-un astfel de proces. Putin a catalogat președintele ucrainean drept „ilegitim” și a reiterat refuzul său de a negocia personal cu acesta.

Totodată, președintele rus a susținut că, în absența sprijinului militar și financiar din partea aliaților occidentali, Ucraina nu ar putea rezista mult timp pe câmpul de luptă. El a estimat că războiul s-ar încheia în aproximativ două luni dacă asistența din partea Occidentului, în special a Statelor Unite, ar înceta.

Declarațiile lui Putin vin în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, ceea ce, în viziunea liderului rus, ar putea duce la o reducere semnificativă a sprijinului american pentru Ucraina.

Putin a susținut că, fără acest ajutor extern, Ucraina ar rămâne fără resursele necesare pentru a-și menține rezistența, iar conflictul ar lua sfârșit rapid.

Aceste afirmații subliniază tensiunile continue din regiune și lipsa unui consens între părțile implicate pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile lui Putin pot fi vizualizate aici.

Putin claims that the „special military operation” will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine’s sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that… pic.twitter.com/UhMg4oIAGm

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2025