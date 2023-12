Filmul de pe Netflix care a ajuns direct în top

Filmul de pe Netflix, „Dawn of the Planet of the Apes„, lansat în 2014, a reintrat în topul preferințelor telespectatorilor și a obținut milioane de dolari după lansare, consolidându-și poziția în topul 10 al platformei de streaming.

Regizat de Matt Reeves, acest film reprezintă un punct culminant în seria de succes „Planet of the Apes” și oferă publicului o experiență captivantă în lumea science-fiction.

Povestea continuă zece ani după evenimentele din predecesorul său, „Rise of the Planet of the Apes”, și prezintă o lume post-apocaliptică în care omenirea luptă pentru supraviețuire în fața unui virus mortal.

Maimuțele, conduse de Cezar (interpretat de Andy Serkis), au evoluat și au format o societate avansată, beneficiind de inteligența sporită conferită de virus.

Deși se ajunge la o pace temporară, tensiunile persistă. Ambele părți se pregătesc pentru un război decisiv care va stabili specia dominantă pe planetă.

Filmul a surprins prin tehnologia CGI

Unul dintre aspectele spectaculoase ale filmului este utilizarea tehnologiei CGI (Computer-Generated Imagery). Ea aduce maimuțele create digital la viață cu o realism remarcabil. Aceste creaturi digitale reușesc să transmită emoții complexe, adâncind impactul narativ al producției.

„Planeta Maimuțelor: Revoluție”, cum este cunoscut în România, explorează dilemele morale și deciziile dificile într-un context apocaliptic. Coloana sonoră semnată de Michael Giacchino completează atmosfera dramatică a filmului, adăugând un element suplimentar de profunzime.

Filmul a primit recenzii pozitive din partea criticilor și a fost bine primit de către public, obținând o notă de 7,6 din 10 pe IMDb. Cu încasări de 710.6 milioane de dolari la box office, producția demonstrează succesul său comercial și aprecierea largă.

Netflix a revoluționat modul în care lumea consumă conținut media

Netflix, un gigant american de streaming video la cerere, a revoluționat modul în care lumea consumă conținut media.

Lansat la 16 ianuarie 2007, a devenit un pionier în industria divertismentului prin introducerea serviciului de închiriere de filme pe DVD prin poștă.

Această mișcare strategică a fost doar începutul unei călătorii remarcabile care a transformat complet peisajul media.

Aproape un deceniu mai târziu, într-o perioadă în care internetul și tehnologia avansau rapid, Netflix a evoluat pentru a răspunde schimbărilor pieței.

Serviciul a trecut de la distribuția tradițională de DVD-uri prin poștă la modelul său actual de streaming video la cerere (SVOD), de tip over-the-top (OTT).

Astfel, utilizatorii au devenit capabili să acceseze filme și emisiuni de televiziune la cerere. Nu a mai fost nevoie să aștepte livrarea fizică a unui DVD.

Cu extinderea sa globală, Netflix a devenit o prezență influentă în industria media la nivel mondial. Serviciul este disponibil în peste 190 de țări și oferă conținut în mai multe limbi.

Astfel, el și-a consolidat statutul de lider al platformelor de streaming.

În octombrie 2023, Netflix se clasează ca al 24-lea cel mai vizitat site din lume. Aproape un sfert din traficul său provine din Statele Unite.