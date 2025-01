Actorul britanic Jude Law a confirmat implicarea sa într-un nou proiect cinematografic de anvergură, unde va interpreta rolul tânărului Vladimir Putin în filmul „The Wizard of the Kremlin” (Vrăjitorul de la Kremlin), regizat de francezul Olivier Assayas.

Filmul, inspirat de bestsellerul lui Giuliano da Empoli, plasează acțiunea la începutul anilor 1990, în contextul prăbușirii URSS, și explorează povestea lui Vadim Baranov, un artist devenit producător TV care ajunge consilierul unui Vladimir Putin aflat la începutul ascensiunii sale politice.

Jude Law a descris acest rol drept o provocare uriașă, pe care o consideră echivalentă cu „escaladarea Everestului”. „Mă aflu la poalele muntelui și mă gândesc: ‘O, Doamne, ce am spus?’”, a declarat actorul.

„Spun asta cu ezitare pentru că nu am început încă să lucrez la el. Adică, am început, dar în acest moment pare a fi un Everest de escaladat, așa că mă aflu la poalele muntelui și mă gândesc: «O, Doamne, ce am spus?»

Așa mă simt de multe ori în timp ce spun da. Mă gândeam: «O, Doamne, cum o să fac asta?» Dar, oricum, asta trebuie să rezolv eu”, a afirmat Jude Law pentru Deadline.