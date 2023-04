Vladimir Putin se aruncă cu capul înainte într-un dezastru ireversibil, fără precedent, început și alimentat de războiul din Ucraina. Au apus vremurile în care președintele Vladimir Putin făcea ședințe foto ba călare la bustul gol, ba scufundându-se în râuri înghețate pentru a găsi urne grecești antice.

Acum, când, în sfârșit, Putin a mers în zona de război, imaginea sa i-a șocat pe cei care l-au cunoscut și care au lucrat la această imagine și pe unii experți în relații publice, scrie Daily Beast.

La o zi după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru crime de război pe numele președintelui rus, Kremlinul a anunțat că Putin s-a deplasat, cu un elicopter, la Mariupol și a condus o mașină prin oraș. Imaginile difuzate în toată lumea i-au făcut pe unii să spună că, e tot mai clar că nu mai este Putin cel de altă dată.

„Putin și-a părăsit zona de confort din buncăr, unde a petrecut trei ani, și este incredibil să vezi cum au dispărut acele exhibiții pe care le făcea în trecut”, spune Olga Bychkova, fostă prezentatoare la postul de radio Echo of Moscow.

„Este înconjurat de securiști. Niciun cameraman profesionist nu mai are acces la el”, adaugă ea.

Era un fel de Dumnezeu pentru toți cei care credeau în el

„Când m-am întâlnit pentru prima dată cu Putin, la Kremlin, aveam 22 de ani. Era un supraom. El era cel care deține toată puterea”, a declarat Robert Schlegel, fost membru al partidului de guvernământ al lui Putin, acum aflat în exil. În 2006, Putin îi includea pe tinerii activiști în sfera sa de influență, inclusiv pe Schegel, membru al mișcării de tineret pro-Kremlin „Nashi”. Mai întâi ca activist al Kremlinului, apoi ca membru al parlamentului, Schlegel a fost responsabil pentru filmarea mai multor videoclipuri de propagandă pro-Putin de care, acum, îi este rușine.

„Videoclipurile de promovare a partidului Rusia Unită au fost produse de analiști politici și canale de televiziune precum Channel One și NTV. Aceiași oameni au lucrat la imaginea lui Putin”, a declarat Schlegel pentru The Daily Beast, referindu-se la Konstantin Ernst, directorul Channel One.

„Putin era un fel de Dumnezeu pentru toți cei care credeau în el. Acum este mai în vârstă și, într-adevăr, mare parte din timpul său îl petrece într-un buncăr, cu un număr limitat de oameni care au acces la el”, afirmă acesta.

Schlegel a fost parlamentar în Duma de Stat, timp de zece ani, până când, susține el, nu a mai suportat asta. A părăsit partidul Rusia Unită în 2016 și locuiește acum în Germania.

„Videoclipul pe care l-au făcut cu el pentru discursul de Anul Nou a fost total neprofesionist, probabil a fost făcut de cineva din FSB (serviciul federal de securitate)”, a spus Schlegel referindu-se la filmulețul difuzat de televiziunea rusă în noaptea de Revelion.

Părea că nu-i pasă prea mult dacă va pierde

Imaginile din trecut cu Putin cântând la pian melodia „Blueberry Hill” sau stând pe scenă alături de vedete precum Kevin Costner, Sharon Stone, Monica Bellucci și alte staruri occidentale, sunt departe de imaginea actuală a președintelui rus, care apare ca un om tot mai izolat.

Unul dintre cei care au făcut primele filmulețe publicitare ale lui Putin este Marat Gelman, fostul tehnolog politic al Kremlinului. Într-un interviu pentru The Daily Beast, el și-a amintit de vara anului 1999, când aproximativ 2% dintre ruși știau cine e Putin.

„Regret acea perioadă și rolul meu. Ideea a fost să creăm scene cu un Putin foarte activ, călătorind, făcând tot felul de lucruri, rezolvând probleme fără să scoată un cuvânt”, a declarat Gelman, în prezent colecționar de artă.

A făcut totul scrum

„Am scris texte care au fost publicate în ziare ca fiind ale lui și, la un moment dat, s-au pus panouri publicitare prin Sankt Petersburg cu citate din Jean Baudrillard, prezentate ca fiind ale lui Putin”, a povestit el.

Gelman își amintește de Putin ca fiind un tip foarte tăcut, care-și asculta cu mare atenție oamenii care îi făceau campanie.

„Nu se temea. Părea că nu-i păsa prea mult dacă va pierde, dar acum este cu adevărat îngrozit din cauza pericolului real cu care se confruntă”, a declarat Gelman.

„A făcut totul scrum. Și oamenii din jurul lui trebuie să fie și ei îngroziți, pentru că știu mult mai mult decât noi toți cât de pierdut este”, susține el.