Noul depozit, cu o suprafață totală de aproape 10.000 de metri pătrați și amplasat în vecinătatea zonei de est a municipiului Craiova, va deservi clienţii farmacii şi spitale de pe raza judeţelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi.

„De anul trecut, am început să dezvoltăm capacitățile tuturor depozitelor noastre din țară. În acest context, depozitul din Craiova și-a dublat capacitatea de depozitare, beneficiind de cea mai modernă tehnologie. Asigurăm astfel o mai bună aprovizionare a farmaciilor din zonă și oferirea unor servicii mult mai prompte către clienți și, în același timp, decongestionarea depozitelor centrale”, a declarat Dragoș Mihai, directorul general Fildas Trading.

„Deschiderea de noi depozite din ultimii ani susține strategia noastră de dezvoltare continuă, ceea ce ne-a permis să rămânem în topul distribuitorilor din România, pe o piață foarte competitivă și dinamică”, a precizat, la rândul său, Daniel Marin, director financiar Fildas.

Pe lângă zona de depozitare propriu-zisă, clădirea cuprinde şi o zonă de birouri amenajată pe cât de modern, pe atât de elegant. Birourile sunt decorate inclusiv cu opere de artă ale unor recunoscuți artiști români contemporani.

În cadrul noului depozit activează o echipă profesionistă formată din 60 de angajaţi de specialitate, cu cele mai înalte calificări, o parte dintre aceștia fiind asistenți de farmacie și farmaciști cu o vastă experiență în domeniu. Echipa caută în permanență cele mai bune soluții, folosindu-se atât de experiență, cât și de creativitate. Eforturile sunt întotdeauna îndreptate pe creșterea calității serviciilor, iar eficiența și profesionalismul sunt principalele calități ale angajaţilor Fildas Trading.

„În acest depozit, standardele de lucru sunt la un nivel foarte ridicat, oferind toate condițiile pentru o bună desfășurare a activității. Oamenii sunt fericiți să lucreze la noi în depozit. S-a format o echipă care va da rezultate spectaculoase”, a precizat directorul general al companiei, Dragoș Mihai.

„În ultimii ani, activitatea la nivel local a cunoscut o creștere accentuată și, în acest context, am fost nevoiți, pentru a ne atinge obiectivele, să ne extindem și pe partea de distribuție. Astfel s-a născut acest nou depozit. Procesele de lucru implementate în acest depozit sunt unele moderne, de ultimă oră, ceea ce ne permite reducerea timpilor de lucru și creșterea eficienței de livrare. Am lângă mine oameni profesioniști, cu care am reușit să facem o echipă și să ne atingem obiectivele”, a declarat Nicușor Duțu, directorul Fildas Craiova.

Depozitul este certificat potrivit celor mai înalte standarde internaţionale de calitate și echipat cu cele mai noi și moderne sisteme tehnice și echipamente de profil, pentru asigurarea unor servicii recunoscute și apreciate de toţi partenerii și clienții Fildas Trading.

Despre Fildas Trading

Fildas Trading, companie înfiinţată în 1991, este cel mai important jucător pe piaţa autohtonă de distribuţie a produselor farmaceutice şi una dintre cele mai importante firme antreprenoriale româneşti. Cu 15 depozite moderne de aproape 27.000 de metri pătraţi şi un call center, Fildas Trading deţine cel mai mare număr de depozite pe care le are un distribuitor farma din România.

Parte a grupului Fildas-Catena, înfiinţat şi deţinut de antreprenoarea Anca Vlad, compania Fildas Trading aprovizionează cu produse cele peste 760 de farmacii Catena din ţară, dar şi alţi peste 1.000 de clienţi cu circa 3.500 de puncte de lucru, plus 300 de spitale. Compania deţine o flotă auto formată din circa 130 de autoutilitare şi 12 camioane de mare tonaj, având peste 1.100 de angajaţi.

Încă de la înființare, Fildas Trading și-a propus ca obiectiv aprovizionarea cu produse farmaceutice, oferind servicii și produse de calitate, iar portofoliul companiei a crescut de la an la an, în acest moment Fildas Trading distribuind peste 11.000 de produse, de la aproximativ 150 de producători.

