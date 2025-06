Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) a transmis un apel către Guvern şi partidele politice, solicitând măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, nu o nouă creştere a fiscalităţii, care ar putea duce la falimentul firmelor din sector.

Potrivit organizației, industria hotelieră se confruntă deja cu dificultăți în menținerea nivelului de consum, fiind afectată de instabilitatea economică şi politică, lipsa unei legislații actualizate, promovarea insuficientă şi absența digitalizării care să permită monitorizarea reală a circulației turistice.

FIHR a avertizat că lipsa unor strategii publice clare şi majorările repetate de taxe – aflate la a treia rundă în doar trei ani – riscă să afecteze grav un sector deja subperformant față de potențialul său.

Reprezentanţii instituției subliniază că elaborarea unor politici publice dedicate turismului este esenţială, alături de o analiză detaliată a impactului pe care îl pot avea eventualele modificări ale politicilor fiscale.

ANAF și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) nu dispun încă de instrumentele necesare pentru a efectua un control eficient asupra activităților de închiriere pe termen scurt în scop turistic (short-term rentals). Aceasta se datorează lipsei unor politici publice clare și adaptate din punct de vedere fiscal, care să reglementeze acest sector.

În prezent, aceste închirieri creează o concurență neloială față de alte forme de turism, deoarece nu sunt supuse taxelor sau cerințelor legale corespunzătoare. Totodată, ele reprezintă o potențială sursă importantă de venituri pentru bugetul național și pentru bugetele locale, care rămâne nevalorificată din cauza acestor lacune legislative și de control.

FIHR a subliniat că într-o economie deja afectată de inflație, majorarea prețurilor vacanțelor va duce la o scădere a cererii interne, în special ca urmare a eliminării parțiale a voucherelor de vacanță.

Reducerea cererii, combinată cu instabilitatea legislației fiscale, va determina investitorii – deja puțini la număr – să reducă semnificativ investițiile în turism, inclusiv în renovarea și construcția de noi unități hoteliere. Aceasta va avea ca efect deteriorarea calității produsului turistic și a serviciilor oferite, degradarea infrastructurii turistice și, în cele din urmă, va afecta negativ imaginea turismului românesc, au subliniat reprezentanții organizației.

“O nouă creştere a taxelor fără un studiu de impact? Ar fi o eroare fatală, o lovitură sub centură care ne-ar arunca înapoi, departe de intenţia de a aduce venituri suplimentare la buget. Nu putem spera la o îmbunătăţire dacă nu avem curajul unei schimbări reale de strategie. România are o oportunitate extraordinară de a-şi consolida poziţia pe harta turistică globală, o şansă de a transforma comunităţile locale şi de a creşte bunăstarea naţională prin turism.

Acest sector vital, un veritabil ambasador diplomatic, se află, însă, la o răscruce, iar mediul politic cunoaşte acest lucru. Vă solicităm cu fermitate să renunţaţi la orice intenţie de a impune noi creşteri ale fiscalităţii şi ale TVA-ului în turism. O astfel de decizie ar fi un pas înapoi, o lovitură devastatoare pentru un sector deja subfinanţat şi subpromovat prin politici publice. Aceste măsuri nu ar face decât să submineze eforturile noastre colective, zguduind din temelii o industrie care, cu un sprijin adecvat, are potenţialul de a aduce prosperitate şi vizibilitate ţării.

Haideţi să construim împreună, nu să demolăm. Susţineţi turismul românesc şi veţi susţine dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi o imagine puternică a României în lume. Este timpul să investim în viitor, nu să-l împovărăm! În speranţa că propunerea noastră va fi luată în considerare, vă stăm la dispoziţie pentru orice clarificări suplimentare”, a declarat Simona Constantinescu, preşedintele FIHR.