Evenimentul Zilei a intrat, în exclusivitate, în posesia dosarului complet de prezentare a acestui festival extrem de intim și libertin. În ciuda faptului că în întreaga prezentare a festivalului se vorbeşte despre deschidere, asumare, şi libertate, e foarte curioasă secretomania care înconjoară identitatea organizatorilor acestui eveniment: în prezentarea intrată în posesia EVZ e menţionat doar un anume „Vlad” şi un număr de telefon. Materialul a fost găsit de jurnalistul Robert Turcescu în metrou.

Evenimentul The Line are o agendă la limita pornografiei şi nu e asumat public de niciun organizator. Abonamentele ajung şi la 1700 de lei pentru trei zile în care nimeni nu ştie exact ce se va întâmpla în show-urile private sau în piesele de teatru unde participanţii sunt asiguraţi că pot da frâu liber celor mai ascunse fantezii.

Niciun nume de companie care organizează „The Line” nu este vizibil, dar Evenimentul Zilei a aflat că în iniţiativa îi aparţine unei controversate femei de afaceri, Nicoleta Diaconescu, despre care presa a scris în mai multe rânduri că ar fi abonată la contracte cu statul şi că ar fi patronat o afacere de tip video-chat.

“Denunțătoarea asta, Diaconescu Nicoleta, cu asta se ocupă. Face denunțuri la toată lumea, ea a făcut și denunțul în cazul fostului general de la STS (n.red. – Florin Mihalache), acuzat acuma de luare de mită, numai că, ce să vezi, generalul a venit în instanță, când să fie arestat, cu contractul prin care dovedea că banii primiți de la ea erau de fapt datorie a ei către general și el a depus contractul de împrumut la instanță. De aia nici nu l-au arestat. Diaconescu asta mai are denunțuri cu grămada și împotriva altora. Ea e aia care a devalizat tot ce a putut, dar tot ea le face plângeri altora ca să scape, că are mai multe dosare și e acuzată și în dosarul ăsta. Să știți că nu mă las, chiar dacă vor să mă termine. Am spus și la instanță, am întrebat cum calculează DNA ce e mai mare sau mai mic la un preț, de ce e atâta un produs și nu doar atâta? Dar cu facturile la energie de șapte ori mai mari de ce nu se pune problema la fel?”, a declarat Marian Vanghelie, în exclusivitate pentru Gândul.

Informaţiile de mai jos n-au fost aduse până acum la cunoştinţa opiniei publice, deşi ele se referă la un eveniment PUBLIC care va avea loc în luna septembrie la Bucureşti şi la care sunt aşteptate să participe peste 30.000 de persoane din diverse colţuri ale lumii.

Un festival doar pentru cunoscători

E vorba de un festival erotic intitulat „The Line”, care se va desfăşura în incinta Romexpo vreme de trei zile şi trei nopţi în perioada 9-11 septembrie 2022. Deşi biletele sunt puse deja în vânzare, despre festival nu poţi afla de pe internet decât că se doreşte a fi cel mai mare „eveniment pentru adulţi din Europa” şi că „va schimba perspectiva tuturor asupra divertismentului erotic, fără gen, fără constrângeri, fără orientare şi fără limite”.

”The Line Festival” va avea cinci scene principale şi patru scene tematice pentru toate gusturile: LGBTQ, Cam Girls, Straight Stage, Kinky & BDSM, show-uri private, un magazin pentru jucării intime, un cinema erotic 7D, dar şi peste 40 de show-uri pentru adulţi.

