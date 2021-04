Organizatorii au anunțat că, deși participanții nu vor fi obligați să poarte mască, există numeroase măsuri de protecție adoptate pentru ca cea de-a 93-a Gală de decernare a Premiilor Academiei Americane de Film să se poată desfășura în locația obișnuită (Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles) și nu online, așa cum s-a întâmplat recent cu alte evenimente de profil. În paralel, vor exista locații suplimentare de desfășurare a evenimentului la Union Station din Los Angeles, precum și în Londra și Paris. Evenimentul va fi transmis în 24 de cadre pe secundă, iar imaginile difuzate vor fi similare unui film si nu unui program obișnuit de televiziune.

Colectiv, film românesc la Oscar 2021

În premieră, un film românesc este nominalizat la Oscar. Este vorba despre Colectiv , regizat de Alexander Nanau, care a primit de fapt o dublă nominalizare: la Oscar 2021, la categoriile Cel mai bun film străin al anului și Cel mai bun documentar. Filmul, care prezintă tragedia din clubul Colectiv din București, eveniment care a marcat puternic România, este cel de-al treilea favorit la ambele categorii la care a fost nominalizat.

Agenția de pariuri online Unibet a pregătit deja o ofertă completă de pariuri Oscar 2021, cu cote excelente la toate categoriile. Filmul Colectiv are cota 13.00 la Cel mai bun film internațional (film străin), favorită fiind producția Another Round, cota 1.08, urmată de Quo Vadis, Aida?, cota 7.50. La secțiunea Cel mai bun documentar, Colectiv are cota 9.00, mai mult decât marele favorit – My Octopus Teacher (cota 1.20) și Time (cota 5.00).

Filmul anului și cei mai buni actori

Cel mai mare interes este, la fel ca în fiecare an, pentru categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol principal și Cel mai bun actor în rol principal. Conform cotelor la pariuri Oscar 2021 , filmul anului ar putea deveni Nomadland, o dramă regizată de Chloe Zhao, cu Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie și Bob Wells în prim-plan. Nomadland are cota 1.15 pe unibet.ro, în timp ce alte filme au șanse mult mai mici: The Trial of the Chicago 7 (cota 7.00), Minari (cota 15.00) și Promising Your Woman (cota 18.00).

Premiul pentru Cea mai bună actriță poate ajunge la Carey Mulligan (Promising Young Woman) – cota 2.25, Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) – cota 3.00, Frances McDormand (Nomadland) – cotă 5.00 și Andra Day (The United States vs. Billie Holliday) – cota 7.00. Având în portofoliul profesional un Premiu Oscar, un premiu Emmy și două premii Tony, Viola Davis este prima actriță afro-americană cu o astfel de realizare, cucerind cele 3 mult râvnite trofee.

Premiul pentru Cel mai bun actor are mari șanse să fie acordat pentru Chadwick Boseman, pentru rolul din Ma Rainey’s Black Bottom. Cota este 1.07 la Unibet, la mare distanță de următorii favoriți: Anthony Hopkins (The Father) – cota 7.50 și Riz Ahmed (Sound of Metal) – cota 15.00. Trebuie spus că Chadwick Boseman ar primi premiul într-un context aparte. Acesta nu mai este în viață, fiind răpus de cancer în luna august a anului trecut, însă, cel mai probabil, ar fi fost primul favorit în orice condiții, interpretarea sa din Ma Rainey’s Black Bottom fiind magnifică.

