Farsa anului! Cum s-a ajuns ca o pereche de pantofi de 20 de dolari să coste câteva sute

Payless tocmai a pus la cale farsa secolului. Într-un experiment menit să arate faptul că mulţi cumpărători plătesc mai mult doar pentru o etichetă, marca a deschis un boutique fals numit Palessi şi a invitat un grup de influencer să vină să vândă noile produse ale brandului. Toţi pantofii de "designer" Palessi au costat doar 20 de dolari de la Payless, scrie elle.com

Un influencer a plătit 645 de dolari pentru o pereche de pantofi Payless care în realiate au un cost ce variază de la 19,99 dolari - 39,99 dolari. Alţii s-au uitat la calitatea încălţămintei şi au descris modelele Payless ca fiind "Uimitoare, elegante, sofisticate".

Pentru ca totul să pară cât mai real, Payless a apelat la ajutorul unei companii numită DCX Growth Accelerator, care a găsit un spaţiu, a construit un site web fals Palessi şi a umplut showroom-ul cu pantofi şi manechine de aur pentru ca totul să pară cât mai autentic.

"Am spus să dăm campaniei o mână de ajutor, ceva creativ, care să prindă, pe care un vânzător cu amănuntul ar face cu adevărat", a spus directorul DCX, Doug Cameron, directorul principal al DCX.

"Am mers pe Wikipedia şi am căutat o listă cu nume de familie italieneşti şi l-am văzut pe Alessi şi am adăugat un" P "la acesta. Am creat şi un site web în jurul lui Palessi pentru că ne-am gândit că oamenii ar fi căutat pe Google.”

Sursa foto: adweek.com