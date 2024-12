Pensiile pentru luna ianuarie vor fi livrate cu o întârziere de șapte zile, fără excepții. Bugetarii vor fi liberi până pe 8 ianuarie 2025, cu excepția câtorva zile în care un număr restrâns de angajați vor lucra. De asemenea, Poșta Română a confirmat că, între 1 și 8 ianuarie, va funcționa doar o zi, ceea ce face imposibilă distribuirea pensiilor prin poștă în această perioadă. Programul detaliat arată că subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise pe 1, 2, 6 și 7 ianuarie, iar în zilele de 28 decembrie și 4 ianuarie, doar anumite servicii vor fi disponibile.

Casa de Pensii a precizat că taloanele pentru luna ianuarie au fost deja emise, însă plata efectivă va fi întârziată. Pensionarii care primesc banii prin poștă ar putea începe să-și primească pensiile abia în jurul datei de 10 ianuarie.

Surse din cadrul Casei de Pensii au declarat că nu a fost încă stabilit un calendar oficial pentru plata pensiilor din ianuarie. Activitatea completă ar urma să fie reluată pe 8 ianuarie, însă prelucrarea datelor necesare ar putea întârzia procesul de livrare prin poștă. De asemenea, sursele au indicat că lipsa fondurilor disponibile la Trezorerie în primele zile de lucru reprezintă o altă provocare.

În cazul pensiilor livrate pe card, plățile vor începe după 12 ianuarie, conform programului obișnuit.

Poșta Română a justificat programul redus prin respectarea prevederilor Codului Muncii și a Contractului Colectiv de Muncă, care declară zilele de 1 și 2 ianuarie, Boboteaza și Sfântul Ioan ca sărbători legale. Reprezentanții instituției au subliniat că acest calendar face imposibilă livrarea pensiilor mai devreme de 10 ianuarie în cazul celor care optează pentru poștaș.

„Nu am primit niciun calendar. Deocamdată nu știm care ar fi calendarul plăților. Nu am văzut nimic scris. Dar cred că ar fi dezastru dacă 8 ianuarie ar fi prima zi de lucru deoarece nu avem bani, nu are Trezoreria. În acest caz, pe data de 10 ianuarie ar fi cel mai devreme va începe trimiterea pensiei prin poștă. Nu știm ce o să fie, probabil o să aflăm între Crăciun și Revelion când vom avea câteva zile de lucru”, au declarat anumite surse pentru Newsweek.