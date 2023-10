Numeroase companii, inclusiv marile companii aeriene internaționale, cu sediul în afara SUA, au folosit prevederile din Capitolul 11 pentru a se reorganiza, a-și achita datoriile și a deveni mai puternice.

Un colac de salvare pentru afacerile aflate în dificultate

Când ratele dobânzilor sunt scăzute și banii sunt ieftini, Capitolul 11 ​​poate fi un colac de salvare pentru afacerile aflate în dificultate. În multe cazuri, compania își înțelege problemele și consideră că mai există o cale de a face profit, dar nu-și mai poate plăti facturile și nici nu mai poate finanța modificările necesare din fluxul de numerar existent.

Folosirea prevederilor Capitolului 11 ​​permite unei companii să negocieze cu furnizorii săi. Asta ar putea duce la iertarea unor datorii, la perioade mai lungi de rambursare sau chiar la preluarea, de către debitor, a unei participații din companie.

Procesul de restructurare, complet diferit de procedura de faliment

Conform Capitolului 11 al Curții Federale a SUA, procesul de restructurare a unei companii este complet diferit de procedura de faliment sau de reorganizare, aşa cum se întâmplă în alte părți ale lumii. Procesul oferă companiei timp și flexibilitate pentru a-și reorganiza structura capitalului, a reduce costurile și a finaliza o restructurare financiară. În multe cazuri, vânzătorii doresc ca respectivul comerciantul cu amănuntul să supraviețuiască și ar putea face concesii pentru a ajuta la realizarea acestui lucru.

Întregul proces depinde totuși de un lucru: dacă o companie poate găsi numerarul necesar pentru a funcționa.

O serie de companii importante au trecut recent de la falimentul din Capitolul 11 ​​la lichidare, deoarece nu au putut găsi fondurile necesare. Bed Bath & Beyond, Tuesday Morning și Christmas Tree Shops aveau datorii care au crescut în timpul pandemiei de Covid. Din cauza creșterii ratei dobânzii, niciuna dintre cele trei companii nu a putut găsi un mijloc de salvare în numerar sau un cumpărător care să-i preia operațiunile.

Z Gallerie, ultima pe listă cu Capitolul 11

Acum, se pare că același lucru se va întâmpla și cu Z Gallerie, un magazin de mobilă, care a supraviețuit falimentului de două ori până acum. Compania-mamă a Z Gallerie, un comerciant cu amănuntul de mobilier de lux și decorațiuni pentru casă, a folosit prevederile din Capitolul 11 pentru a se reorganiza.

„Problemele cu lanțurile de aprovizionare și cu importurile, de la sfârșitul anului 2021, au afectat grav profitabilitatea mărcii”, a raportat Kirk O’Neil de la TheStreet.

Conform documentelor judecătorești, Z Gallerie spera să găsească un cumpărător, dar acum pare tot mai puțin probabil.

La doar o săptămână de când a aplicat la Capitolul 11, compania „caută în continuare un cumpărător, dar se pregătește de lichidare, în cazul în care nu apare niciunul” a raportat Retail Dive.

Bed Bath & Beyond, Christmas Tree Shops and Tuesday Morning nu au reușit să găsească o modalitate de a continua să funcționeze și au trecut la lichidarea capitolului 7. Când se întâmplă acest lucru, toate activele pe care compania le deține sunt vândute pentru a plăti creditorii. Bed Bath & Beyond, de exemplu, și-a văzut numele, site-ul și marca achiziționate de Overstock.com.