„Panica generalizată cauzată de extinderea rapidă a infectărilor cu coronavirus lovește și în spitale. După ce un prim medic a fost diagnosticat în București, acum, pe surse, apare informația că patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș”, este textul unei ştiri care a semănat panică în rândul românilor. Ar fi fost vorba despre patru medici care ar fi demisionat de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balș” şi de alţi trei medici şi opt asistente care ar refuza să se mai prezinte la muncă.

Totul s-a dovedit însă a fi o ştire falsă.

„Nu este adevărat. Lucrul acesta este pur și simplu un fake news. Nu există. Nu am auzit de așa ceva. Știu că informația a mai apărut, dar nu are nicio legătură cu realitatea. Nici noi nu ne-am dat seama de unde vine. Nu are nicio bază reală. Totul este sub control! Cu calm mergem înainte”, a precizat Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase la „Matei Balş”, scrie b1.ro.

Informaţia falsă a fost dezminţită şi de secretarul de stat Nelu Tătaru

Şi jurnalistul Mircea Marian a scris pe pagina sa de Facebook despre această informaţie falsă. Ea ar fi pornit de la liderii Federaţiei Sanitas, „federația sindicală care ieri cerea sporuri de 55-80%. Și s-au gândit, probabil, că răspândind acea informație își vor susține punctul de vedere”, susţine jurnalistul.

Nelu Tătaru, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii, ar fi precizat şi el că ştirea este una falsă şi că niciun medic nu a demisionat de la „Matei Balş”.

