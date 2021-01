UE a fost și ea grav afectată de pandemia de COVID. Potrivit datelor preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), Uniunea Europeană a înregistrat în noiembrie un excedent al balanţei comerciale de 25,3 miliarde de euro, faţă de un plus de 18 miliarde de euro în perioada similară din 2019.

De asemenea, potrivit sursei citate, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 176,6 miliarde de euro, în scădere cu 1,5% faţă de noiembrie 2019, în timp ce importurile UE au scăzut cu 6,2%, până la 151,3 miliarde de euro.

Totodată, în zona euro a înregistrat în noiembrie un excedent al balanţei comerciale de 25,8 miliarde de euro, faţă de un plus de 20,2 miliarde de euro în perioada similară din 2019.

De menționta este faptul că în noiembrie 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, exporturile de bunuri au scăzut în 15 state membre UE, cel mai semnificativ declin fiind în Cipru (minus 46,1%). 12 ţări membre UE au raportat creşteri, cel mai semnificativ avans fiind în Malta (36,3%) şi Slovacia (25,8%).

Ce s-a întâmplat cu importurile în UE

În ceea ce privește situația importurilor, în noiembrie 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, 20 state membre UE au raportat scăderi, cel mai semnificativ declin fiind în Portugalia ( minus 25,3%) şi Malta (minus 25%), iar cele mai mari creşteri au fost în Slovenia (32,6%), Estonia (18,8%) şi Ungaria (17%).

Totodată, în primele 11 luni din acest an, UE a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de 187,2 miliarde de euro, faţă de un plus de 169,4 miliarde de euro în perioada similară din 2019, în timp ce zona euro a raportat un excedent de 205,4 miliarde de euro, de la un plus de 198,4 miliarde de euro.

De asemenea, în perioada ianuarie – noiembrie 2020, China a fost principalul partener comercial al UE. Acest rezultat vine în urma creşterii importurilor (4,3%) şi a exporturilor (1,1%), în timp ce pe relaţia cu SUA s-a înregistrat o scădere semnificativă, atât a importurilor (minus 13%), cât şi a exporturilor (minus 9,3%).

Și România a fost afectată de restricțiile impuse în contextul pandemiei. Potrivit datelor Eurostat, în primele 11 luni din acest an exporturile au scăzut în România cu 11%, până la 56,7 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au redus cu 8%, la 73,4 miliarde de euro.

În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României s-a situat la 16,7 miliarde de euro, comparativ cu 15,8 miliarde de euro în perioada similară din 2019.

