Telekom rupe tăcerea în scandalul Pro TV: Suntem suprinși. Vor un preț care va îndepărta clienții

Telekom vine cu prima reacţie în scandalul în care Pro Tv a ameninţat că vrea să iasă din grila operatorului.

“Suntem surprinşi de anunţul făcut de Pro Tv. Discuţiile cu grupul media sunt în derulare şi negocierile cu acesta sunt purtate in beneficiul clienţilor noştri, in condiţiile in care Pro TV vizează o creştere semnificativă a preţului. “, ne-au transmis reprezentanţii Telekom.

Contractele de retransmisie ale PRO TV cu Telekom România Communications SA şi NextGen Communications SRL vor expira în curând, adică pe 28 februarie 2019. După această dată, liderul TV şi celelalte canale ale sale ar putea să nu mai fie disponibile telespectatorilor abonaţi la cele două reţele.

Oficialii, Pro TV au informat că telespectatorii săi pot urmări programele lor preferate în celelalte reţele de cablu şi DTH. PRO TV şi-a arătat disponibilitatea de a continua colaborarea cu cele două reţele, însă momentan nu s-a ajuns la niciun acord.