Lectorul universitar a amintit de faptul că Greenfield nu are un drum de acces, iar vinovăția este dublă, fiind atât a „dezvoltatorului acelui cartier care a promis anumite lucruri și nu s-a ținut de cuvânt, dar și a primăriilor”.

Dan Podaru spune că situația de la Greenfield este explozivă

„Vorbim de drama a 20.000 de oameni în cazul CET Grivița și vorbim de drama a altor 10.000 de oameni. E o form de masacru de genocid. În cazul Greenfield, au venit părinți, oameni, cetățeni. cartierul Greenfield construit undeva la marginea Bucureștiului, alăturat pădurii Băneasa nu are drum de acces. Este o dublă vinovăție atât a dezvoltatorului acelui cartier care a promis anumite lucruri și nu s-a ținut de cuvânt, dar și a primăriilor.

Există un drum forestier prin pădurea Băneasa închisă în acest moment. Este o dramă, este o situație explozivă, acre putea fi rezolvată în 5 secunde ori de primarul Capitalei, Nicușor Dan, care a promis că v-a rezolva problema și nu a rezolvat-o ori a primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, care a promis că o va rezolva și nu a rezolvat-o. Consilierii Sectorului 1 au fost de acord și s-au exprimat în favoarea și în susținerea cetățenilor din cartierul Greenfield prin preluarea acelui drum forestier de către Primăria Sectorului 1.

Intervine o problemă ridicată de anumite entități și anumite ONG-uri și sunt de acord cu această grijă: să nu fie afectată sub nicio formă pădurea. Lucrul ăsta se poate realiza. Legea nu permite și sunt necesare niște avize extraordinare pentru a se construi în aceste zone protejate și mai ales în zonele forestiere. Preluăm drumul, îmbunătățim viața cetățenilor din cartierul Greenfield. Nu este o dorință, este o obligație.

Primarul Sectorului 1 are obligația de a le oferi acelor oameni un trai decent. Am prieteni am cunoștințe și am interacționat cu ei și i-am întrebat: Ce faceți? Durează două-trei ore dimineața plecarea de acasă și două trei ore întoarcerea. Oamenii ăia nu-și mai trăiesc viața. Oamenii își conduc mașinile sau stau în microbuze ca să ajungă acasă. Au familii, au copii, au părinți”, a declarat Dan Podaru.

Expertul subliniază că este nevoie de empatie pentru a ajuta cetățenii

De asemenea, expertul a subliniat faptul că este nevoie de empatie pentru a ajuta cetățenii, iar autoritățile au nevoie de conștiință ca să-și facă datoria.

„Nu se dorește. Ca să poți să ajuți cetățenii trebuie să poți să empatizezi cu ei. Ca să își faci datoria trebuie să ai conștiință și să te gândești la acei oameni. Le-am luat apa caldă, nu mai au calea de acces. Care este vina acelor oameni? Acel proiect a fost aprobat de Primăria Capitalei. Este un proiect care, din câte am înțeles și am văzut, respectă și are toate aprobările necesare.

Acolo, dezvoltatorii trebuiau să dezvolte o ieșire din acel cartier și nu au dezvoltat-o. Primăria, legea, instituțiile să îi oblige, dar până când acei oameni vor fi obligați, noi trebuie să respectăm cetățenii și trebuie să le dăm posibilitatea de a trăi pentru că dacă nu le dăm această posibilitate de a trăi în condiții decente este o formă de alterare a demnității umane. Pădurea și mediului sunt extrem importante.

Viața cetățenilor 10.000 de oameni, ei nu s-au mutat cu forța, au cumpărat niște apartamente legal. Viața cetățenilor primează și protejând sub orice formă doresc colegii noștri din toate partidele pădurea cel drum forestier trebuie preluat la nivelul Primăriei Sectorului 1 amenajat deszăpezit și oferit acestor cetățeni ca variantă alternativă.

Acesta este un contract realizat între dezvoltator și primăria Capitalei. Orice primărie, orice instituție a statului de forță are pârghiile necesare să ajungă la o situație de compromis. Nicio instituție a statului, toată lumea se uită la sectorul 1, cred că suntem priviți prin microscop, suntem într-o mișcare brauniană permanentă și nu se întâmplă nimic. Toate lucrurile astea sunt niște abuzuri. Clotilde Armand nu pune în aplicare hotărârile consiliului local. Așa ceva este fără precedent nu s-a întâmplat nicăieri în România până acum”, a conchis lectorul universitar.

