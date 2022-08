„Efectele distructive ale secetei s-au focalizat pe culturile însămânțate în primăvară, prășitoarele, în mod deosebit, porumbul, floarea soarelui, soia. Cea mai afectată zonă este Vrancea, urmează puțin din județul Buzău, partea de nord a județului Galați, Vaslui, Iași, dar nu peste tot, nu toată suprafața, nu tot județul, nu toate culturile. Sunt afectate zonele în care nu a plouat, în care nu am reușit să ajungem cu irigațiile.”, a declarat Petre Daea.

Comparația cu marea secetă de acum 20 de ani

În ciuda previziunilor sumbre, Petre Daea susține că au fost ani mult mai grei decât acesta, când România pierduse mai mult de două treimi din recoltă.

„În 2002, atunci când eram secretar de stat la Ministerul Agriculturii, noi am pierdut în timpul iernii din cauza temperaturilor scăzute, 500.000 de hectare de grâu. În primăvară și în vară, din cauza secetei, am pierdut încă un milion de hectare. Practic, am pierdut 1,5 milioane de hectare ocupate cu grâu și atunci a fost o situație extrem de grea pentru că am pierdut 70% din suprafața însămânțată.”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Cum își vor putea recupera pierderile fermierii

„Am solicitat la Comisia Europeană, prezentând situația pe care o are țara la momentul acesta, având în vedere deprecierea și afectarea culturilor, să poată să ne acorde subvenția cu o proporție mai mare ca avans în acest an. Noi am solicitat 70% din subvenție să ne dea în octombrie, astfel încât să avem acești bani. Avem informații pozitive din acest punct de vedere.”, a declarat Petre Daea, care a negociat o linie specială de creditare pentru fermieri.

„Am «agrementat» o convenție între Ministerul Agriculturii, Fondul de Garantare și CEC, în urma căreia, fermierul care dorește să se ducă la bancă să ia un credit, poate să ia un credit folosind adeverința de la APIA, iar în adeverința respectivă se precizează de către Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură care este suma pe care o ia fermierul într-un an de zile care lucrează terenuri.”, a mai spus ministrul Agriculturii.

