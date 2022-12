Adrian Severin crede că România nu este dorită în Spațiul Schengen: „Dacă nu era Austria, era sigur altcineva”

„Domnule Severin, cum interpretați faptul că România nu a intrat în Spațiul Schengen? Vă întreb din perspectiva faptului că mie, personal, mi s-a creat un orizont de așteptare, condimentat și după eșec. Retorica politicii de la București, astfel, se pare că a fost cu totul alta față de realitatea de la Bruxelles”, i-a spus Dan Andronic lui Adrian Severin.

Adrian Severin este de părere că România nu este dorită în zona de liberă circulație din Europa, precizând că nu a fost dorită nici în Uniunea Europeană, unde am intrat „cu forța, cum s-ar zice”. Din punctul lui vedere, în prezent, România este un stat membru UE doar cu titulatura, „bani nu primim” și „nu suntem băgați în seamă”.

„Dacă vorbim despre modul în care a fost generată așteptarea, aceasta arată nesiguranța politicienilor români, care nici nu au fost în stare să intuiască dacă avem șanse sau nu. Nu s-au descurcat deloc. Dacă erau băieți deștepți, își dădeau seama că nu vom adera și încercau să pitească subiectul prin altceva atunci. Însă nu, ei s-au trezit să promită lucruri mărețe.

Din experiența mea, care este destul de bogată, dar și vârsta, vă spun că nu se voia și pace. De data aceasta s-a nimerit să fie Austria. Dacă nu era Austria, era sigur altcineva, Olanda, Luxemburg, căci ăsta era planul. Toate aceste jocuri au o ideea mult mult mai adâncă.

Mă gândesc aici la faptul că România nu este dorită, nu a fost dorită nici la UE, însă s-a întâmplat cumva, prin efracție, cu forța, cum s-ar zice. Acum noi mai suntem doar cu titulatura de membru. Bani nu primim, nu suntem băgați în seamă și așa mai departe”, a explicat Adrian Severin în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

Potrivit spuselor sale, zona Europei din care face parte România este „una întotdeauna tranzacționată între marile puteri” și „indiferent de context, de pace sau război, mereu s-a menținut acest aspect”.

„În plus, Germania mereu și-a dorit ca țările din această parte de continent să fie unele micuțe, cu slabă influență și ușor controlabile. Întrebarea pusă de mine este: ”De ce nu ni s-a zis să intrăm în Schengen în pași mărunți? De ce nu ni s-a zis să intre mai întâi Transilvania?”

O altă idee care îmi vine acum în minte și care am auzit-o din ce în ce mai vehiculată este ”De ce nu mutăm Capitala la Alba Iulia?” Am fi mult mai aproape de Ungaria, cu care ne leagă o istorie, iar în prezent caracterul geo-politic, am fi mai departe de Bulgaria, care am văzut ce rău ne-a făcut. De aceea putem să începem în Schengen cu Transilvania, oricum aceștia au mai multe facilități, ar fi mai bine văzuți”, a mărturisit Adrian Severin.

„Anii ce au trecut ne-au învățat faptul că România nu are aliați”

„Ceea ce nu foarte multă știe este că, din punct de vedere istoric, este greu să vorbim de Transilvania ca țară românească. Ori a fost un voievodat, ori a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, însă oportunitatea istorică a făcut să se unească după Primul Război Mondial.

Astfel, să rămânem în această sferă a istoriei, putem spune că anii ce au trecut ne-au învățat faptul că România nu are aliați, ci doar ferestre de oportunitate, pe unele intră, pe unele nu. De data aceasta, în Schengen, nu am reușit”, a adăugat Dan Andronic.

„Aș adăuga la ce ați spus dumneavoastră faptul că avem de-a face cu ferestre de oportunitate pe care intrăm prea târziu. Sigur, națiunea română este o invenție a istoriei, iar multe state sunt formate pe modele similare. Dar, într-adevăr, noi ne-am descurcat cu brio câteodată, însă asta a venit și cu consecințele de rigoare, căci de aceea depindem întotdeauna de alții”, a completat Adrian Severin.