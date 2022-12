Românii vor să știe exact ce s-a negociat, cine nu ne-a vrut de fapt, de ce n-am intrat și ce trebuie să mai dăm ca să intrăm. O astfel de analiză ar trebui realizată cu ajutorul Serviciului de Informații Externe

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a fost prezent în podcastul România lui Cristache, de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, pentru a explica mizele neștiute ale intrării noastre în Schengen.

Serviciile au și ele marja lor de răspundere?

Fostul șef al SIE a explicat în ce măsură sunt Serviciile responsabile pentru eșecul României privind aderarea la spațiul Schengen.

„Nu ocolesc subiectul, nu avem datele. Serviciile oferă informări nu soluții. Din experiența mea anterioară am avut multe situații în care opinia publică a întrebat ce au făcut serviciile. SIE este pregăti să obțină informații secrete anticipative cu privire la interesele României. SIE trebuie să informeze decidentul. Este un efort de documentare dublat de un efort analitic. Se iau toți vectorii toți membrii UE se face o hartă a intereselor, care sunt posibilitățile ca statul X să aibă o poziție negativă, se face un calcul de probabilități.

Se face o scară și se găsesc elementele de risc, poți să spui că Austria are alegeri, iar partidul de guvernare are probleme. În cei 11 ani de când ne jucăm de-a Schengen s-au opus pe rând, Germania, Franța, deci se face un efort analitic și se stabilesc principalii vectori care trebuie supravegheați. Mi s-a părut că cu câteva zile înainte, au făcut o vizită in Croația, după care Croatia a anunță că va lipi la teava de gaze pe Austria și Germania.”, a spus fostul șef al SIE, Silviu Predoiu.

Serviciile au creat diversiunea perfectă?

La rândul său, Ionuț Cristache și-a întrebat invitatul dacă nu cumva Serviciile au creat diversiunea perfectă și dacă avem într-adevăr politicieni capabili în România.

„Să nu confundăm chestia asta, cu lipsa de profesionalism a politicienilor. Joia trecută toate titlurile erau Webber susține România si acuză votul austriac, sâmbătă susținea poziția austriacă. Săptămâna asta, marți, a declarat că susțin Bulgaria și România” trebuie să înțelegem și să nu le mai cădem în plasă. Sunt politicienii în stare să citească o notă a serviciilor?

Aveam nevoie de o victorie care să-i legitimeze și să-i așeze acolo unde trebuie. Este cazul să căutăm vinovații. Jocul este să-ți aperi interesele. Trebuie să avem un discurs clar, demn, răspicat. Toate acestea își pierd semnificația fără obiective. Îl vedeți pe Ciucă capabil, pe Ciolacu.”, a mai explicat șeful SIE.

Unde e rețeaua SIE de altădată, zona de influență?

„Dacă vedem la Servicii demiteri atunci știm că și-au făcut treaba. Nu prin boicotul asta de doi lei. Sunt alte subiecte care-ti permit din start ce sa negociezi, tot timpul există un shopping list. Știi ce interese are fiecare actor european și le pregătești din timp, există canale serioase. Dacă vrei să fii ascultat și respectat.

Noi ne aliniem întotdeauna, ne înghesuim să votăm primii aderarea unora si a unora în NATO. Nu era locul lui Ciucă acolo, a fost ales și pus acolo de președintele Iohannis, care s-a jucat cu armata română, lăsând-o fără șef de stat major.

PNL a ajuns un partid de derogări, Ciucă în afara de faptul ca a fost numit cu derogare este singurul care a spus ca nu va face politică, măcar nu-si dădea cuvântul să spună. Scuză-te asigură-te. Cel mai mult ne costă lecțiile neînvățate, spune am greșit, am evaluat greșit, nu am avut informații, recunoaștem și facem un plan. Nu-mi spune că îi convingi la consiliul de astăzi.”, a mai spus fostul șef al SIE în cadrul podcastului România lui Cristache, de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Ce trebuia să facă ambasadorul României în Austria?

De asemenea, Silviu Predoiu a vorbit și despre ce a făcut, sau ar fi trebuit să facă, Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria. Ambasadorul a fost chemat, săptămâna trecută, în țară pentru consultări, în urma votului dat de Austria, care a blocat intrarea României în Schengen.

„L-am cunoscut pe Hurezeanu ca jurnalist, nu l-am cunoscut ca ambasador și nici nu știu criteriile care au stat la baza acreditării, dar altfel nu sunt în măsură să evaluez. Asemenea comunicări se fac cu aprobarea centralei MAE. Adică a dat semnale în timp util pentru ca altfel ar fi eronat? Să nu uităm, în Austria s-au relocat și actori importanți. Sunt tot felul de personaje prezente în Austria.

Eu mă feresc atunci cand am doar capete de informații, mă feresc să unesc informațiile cum cred eu, a te apuca fără să ai punctele este foarte greu. Când făceam note către beneficiari aveam grija sa precizez ca această informație, de la un punct nota se bazează pe speculații.

Ce se întâmplă pe spațiile europene sunt mai ușor de documentat, eu n-am fost de părere că intrăm în Schengen. Poate să fie Vlase țapul ispășitor. Un șef de serviciu își asumă din start ca poate fi țapul ispășitor, este o funcție care și vine la pachet cu alte responsabilități, intră în fișa postului. Se face pentru țara și cand ajuți în felul asta”, a mai spus Silviu Predoiu.

SRI are vreo vină?

De asemenea, Ionuț Cristache și-a întrebat invitatul dacă Serviciul Român de Informații (SRI) are vreo vină în toată problema aderări României la Spațiul Schengen.

„Conform legislației nu, n-au competențe în exterior, în interior și-a făcut treaba, spre exemplu SIE a avut un rol excepțional, implementarea măsurilor Schengen în ambasade. Din punct de vedere al informării SRI nu are competențe în direcția asta.”, a mai spus Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.