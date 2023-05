Ideea exotică a lui Robert Negoiță nu a fost bine primită de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Până la urmă, palmierii au fost scoși. Primarul Sectorului 3 a spus ce intenționează să facă cu aceștia.

Robert Negoiță, în conflict cu Nicușor Dan

Robert Negoiță consideră că abordarea primarului general este greșită, iar cei care încearcă să facă ceva nu ar trebui împiedicați.

„Noi facem curățenie acolo și e greu. Cum să faci curățenie în gropi?

În față la Unirii am început noi să reparăm și ne-a blocat Nicușor Dan, cu amenzi, cu poliție, sistare de lucrări. Avem documente și s-a lăudat chiar el că ne-a amendat. Am intrat acolo, am încercat să schimbăm, să punem pavaj, spații verzi să facem jardiniere, să înfrumusețăm zona. Cetățenii erau mulțumiți. Dar s-a panicat omul că se întâmplă lucruri.

Așa este cu toată lumea. Cu Clotilde nu se ceartă pentru că nu face nimic nici dumneaei. Și atunci nu îl deranjează cu nimic. Ideea este ca nu cumva să faci ceva, pentru că este în contrast cu el care nu face nimic. Este cineva din țara asta care nu a aflat că primarul general nu face nimic? Abordarea este greșită, soluția nu este să îi oprești pe cei care vor să facă ceva, ci să încerci să faci și tu ceva.”, a spus el în podcastul lui Ionuț Cristache de pe canalul de Youtube HAI România.

Cele mai importante proiecte au fost oprite

Primarul Sectorului 3 a enumerat cele mai importante proiecte care au fost oprite.

„Cele mai mari proiecte blocate sunt pasajele de pe Mihai Bravu. De când a făcut Ceaușescu proiecția pe București, a prevăzut inelul principal de circulație. În documentația lor, de la Primăria Capitalei, este prevăzut pasaj la Dristor, Mihai Bravu cu Dudești, Camil Ressu. Și nu ne lasă să-l facem.

Este absolut necesar acel inel, dacă putem să-l facem la regim de autostradă urbană este varianta corectă. În orice variantă acolo se întâlnesc două fluxuri, Nord-Sud și Est-Vest, pentru că este fix axa spre autostradă. Se vede din avion că este nevoie de un pasaj. Nu ne lasă să îl facem.

Nu cred că vreodată, în 50 de mandate, dna Firea ar fi făcut greșeala asta să se ducă să smulgă niște copaci din pământ. Are busolă.”, a spus acesta.

Ce șanse mai are Nicușor Dan să obțină al doilea mandat de primar al Bucureștiului?

Cât despre un nou mandat de primar al lui Nicușor Dan, Robert Negoiță este de părere că nu mai are nicio șansă să-l obțină.

„Mă pricep la construcții, la management, dar la prezicerea viitorului nu mă pricep deloc.

Cred că judecătorul este electoratul din București. Mi-e greu să cred că ar mai avea vreo șansă. Că nu a făcut nimic mai treacă, dar măcar să aibă inteligența necesară să colaboreze. Să spună: «Negoiță, vrei să faci tu? Poți să vin și eu cu tine în poză?» Normal că l-aș fi primit.

În timp ce el scotea palmierii de la Unirii, eu semnam protocolul de parteneriat să facem Calea Dudești.

Dacă vine astăzi să zică să facem ceva pentru oraș sunt de acord pentru orice este util pentru București. Nu este loc de ranchiună, asta este pentru oamenii mici, pentru pigmei.”, a spus primarul Sectorului 3.

Importanța PUZ-urilor

Robert Negoiță a vorbit, de asemenea, despre PUZ-uri.

„Din partea societății civile, să vii să spui ce nu funcționează și ce este greșit, mi se pare o chestiune valabilă. Dar când ocupi o funcție publică, nu mai poți să vii să ne spui tot ce este rău și să ne lași așa. Când vii doar să critici și nu pui nimic în loc, nicio soluție… nu se poate.

A spus «Dacă nu omoram PUZ-urile s-ar fi betonat sute de hectare de spații verzi» – în realitate nu există adevăr în această formulare. Vorbesc despre Sectorul 3 – sunt multe zone din sector unde sunt cartiere construite dinainte de comunism și din perioada comunistă sunt case case care, acum 23-24 de ani, când s-a făcut PUG-ul, în mod eronat au fost prinse în V. Normal că atunci când am făcut PUZ-ul am reglat problema asta, sunt case de acum 50, 70, 100 de ani, care necesită renovare. Noi nu le putem da autorizație de renovare, ci doar de demolare. Oamenii vin la noi că vor soluții, dar după ce mi-a desființat PUZ-ul nu mai am soluții. Oamenii stau cu casele să se dărâme pe ei.

Când le-a blocat a zis că dezvoltă cu celeritate PUZ-urile locale. Și am dat drumul la PUZ-uri, dar nu a semnat nimic, nu trece nimic. Ce le iese pe gură este minciună pură.”, a explicat el.

Planurile lui Robert Negoiță pentru 2024

Robert Negoiță a spus că nu se gândește să candideze la primăria generală a Capitalei. Cel mai probabil, va încerca să mai obțină un mandat la primăria Sectorului 3.

„Nu mai fac politică, nu îmi place și nu mai vreau. Probabil că voi mai merge un mandat și foarte probabil din partea PSD la Sectorul 3. Nu mă gândesc la Primăria Generală, direcția corectă nu este să mă duc eu la Primăria Generală ci să plece de acolo la sectoare cât mai multe atribuții. Despre descentralizare și subsidiaritate se discută în realitate și se face în toată lumea civilizată. Acesta este sensul corect. Și aștept cu multă nerăbdare ca termia să plece de la Primăria Generală la Primăria Sectorului 3.

Nu am zis că mai îmi doresc un mandat la Primăria Sectorului 3, dar este foarte probabil, pentru că nu reușesc să îmi termin proiectele. Dacă finalizam pasajele nu mai candidam – sigur. Dar sunt absolut necesare și le-am promis, mă întreabă lumea pe stradă, deci voi sta să le termin.”, a spus acesta.