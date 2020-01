Se retrag austriecii de la Raiffeisen Bank din România? Este banca la un pas de faliment? Nu am primit o înștiințare oficială în acest sens, însă povestea de mai jos ne duce cu gândul că asta urmează să se întâmple. Așa că mare grijă cu economiile voastre.

În anul 2017, președintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, participa la protestele din Piața Victoriei și transmitea un mesaj impresionant, dar care nu pare să aibă legătură cu realitatea de astăzi. „Da, sunt şi preşedinte de bancă. În acest rol, îmi pasă de cele 5.500 familii de români care depind de salariul de la bancă, îmi pasă de viitorul lor, dar şi de cele 2 milioane de clienţi care ne-au încredinţat economiile lor şi de cele 30.000 de companii finanţate de bancă”.

Întâmplarea face ca și eu să fiu unul dintre cele 2 milioane de clienți Raiffeisen Bank, dar dezastrul vine din modul în care această bancă înțelge să-i trateze pe cei care au avut încerede să-și încredințeze toți banii instituției în cauză.

Ca majoritatea cetățenilor am un cont în bancă și un card atașat cu care îmi plătesc facturile, îmi cumpăr mâncare, haine și toate celelalte. Doar că Raiffeisen a decis pe 31 decembrie 2019 să-mi blocheze cardul pe motivul că este expirat. Și totuși pe card scria clar valabil până la 01.2020. Desigur că nu m-a înștiințat nimeni că de Revelion voi fi lefteră pentru că Raiffeisen Bank mi-a blocat accesul la banii mei. Doar că îmi tot veneau pe mail refuzuri de plăți recurente de la facturile în curs. M-am gândit că poate este o eroare la sistemul lor online, așa că am mers la bancomat să-mi retrag banii necesari, doar că îmi apare mesajul sublim: CARD EXPIRAT.

Cum am rămas fără banii mei cu „ajutorul” Raiffeisen

Zi de sărbătoare, de ce să mi-o stric. Mai bine mă împrumut, deși nu o să am bani până pe 3 ianuarie fiindcă Raiffeisen Bank mi-a blocat accesul la economiile mele. Pe 3 ianuarie merg direct la bancă, să-mi iau noul card, de la sucursala la care am mers în ultimii 10 ani, cea de la Cora Lujerului. Dar supriză, cardul nu este acolo. Sun la Relații cu Clienții, depun și o reclamație în care explic că am un card valabil, dar pe care banca îl consideră expirat și că am nevoie de card și bani să-mi plătesc facturile. Domnișoara sau doamna îmi spune că trebuie să merg la Raiffeisen Dorobanți după card pentru că acolo îl voi găsi.

Așa că traversez jumătate de București ca să aflu că… surpriză, cardul nu există. Dar doamna de la casierie îmi spune că-mi poate da BANII MEI, dar desigur că trebuie să plătesc comision fiindcă s-a emis un card, dar nu este pe la ei și ar putea ajunge, posibil luni. Dar mai exact, în cel mai fericit caz, miercuri, la sucursala pe care le-o indic eu. În cel mai nefast caz, peste o lună, două, niciodată.

Deci Raiffeisen Bank îmi blochează cardul valabil, sub pretextul că este expirat, apoi mă obligă să scot bani, ca să pot trăi, dar îmi cere COMISION și mă lasă fără card două săptămâni. Sună ca și cum am trăi în Congo și manager ar fi vraciul tribului. Și totuși locuim într-o țară membră UE, în care băncile fac ce vor ele pentru că nimeni nu le trage de mânecă. Mă întreb dacă în Austria procedează la fel.

Îmi pare rău, domnule van Groningen, nu cred că vă pasă de clienții dumneavoastră. Am pierdut jumătate de zi, alergând de la o sucursala la alta să fac rost de card pentru a avea acces la banii mei. Și ce să vedeți. Nu am reușit, așa că mai trăiesc câteva zile din bani luați de pe la alții cu împrumut ale căror bănci nu i-au desprețuit în acest HAL.

Am cerut un punct de vedere oficialilor Raiffeisen Bank cu privire la această situație gravă și încă aștept un răspuns în acest sens. Românii au dreptul să știe pe mâinile cui își lasă economiile. Este aceasta politica băncii, să blocheze carduri valabile pentru a obliga clintul să scoată bani, plătind comision? Fac angajații erori în lanț din lipsă de training? Care este explicația pentru acest mod defectuos cu care a fost tratată această situație? Intră banca în faliment? Întrebări la care promit că voi veni cu răspunsuri, pentru că de acum voi scrie zilnic despre astfel de situații. Schimbarea trebuie să vină în primul rând de la cei care o cer.

