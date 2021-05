Astăzi, OMNIASIG este una dintre cele mai mari și mai stabile companii din piață, dar care a fost cel mai important proiect a companiei. ”Două dintre marile momente care au marcat evoluția companiei sunt integrarea OMNIASIG în cadrul Vienna Insurance Group în anul 2005 și fuziunea din 2012, dintre BCR Asigurări și fostul OMNIASIG. Momentul acestei fuziuni a fost deosebit atât ca anvergură, cât și prin felul în care a marcat în mod pozitiv dezvoltarea ulterioară a companiei”, ne-a declarat Mihnea Tecău. ” Am reușit la momentul respectiv să integrăm două echipe mari, rețele naționale și procese de lucru, iar ca rezultat am obținut o companie performantă, care a crescut și crește constant, prudent și sustenabil”, a mai precizat eful Omniasig.

Anul 2020 a fost unul cu multe provocări. Să vedem ce a însemnat acesta pentru OMINASIG. ”Adaptarea produselor și serviciilor a însemnat digitalizarea multor procese, proiect demarat în anii anteriori, și accelerarea tuturor eforturilor pe această linie. Astfel, am transferat și digital și online relația cu clienții, am digitalizat soluționarea dosarelor de daună, încheierea și reînnoirea polițelor, iar constatarea daunelor și inspecția de risc pot fi realizate și video, iar recent am implementat și plata online a oricărei polițe OMNIASIG, prin intermediul website-ului nostru”, ne spune Tecău.

Nu este niciun secret, OMNIASIG a lansat deja până în acest moment facilitatea de plată online a tuturor polițelor OMNIASIG, direct de pe website-ul companiei, dar lucrurile se mica în continuare. ”Recent, am lansat și noul nostru website, mult mai performant, adaptat cerințelor momentului și cu obiectivul clar de a face experiența oricărui utilizator cât mai plăcută și rapidă, în relația cu OMNIASIG”, mai punctează Mihnea Tecău.

”Digitalizarea nu este o tendință pe termen scurt, iar aceasta se declină apoi în transparența și simplificarea produselor de asigurări, precum și într-un proces cât mai facil de accesare a asigurărilor, în general”.

Mihnea Tecău, CEO OMNIASIG