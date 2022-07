Mirel Curea a ales pentru emisiunea de joi din Podcastul Evz-Play, printre altele, un subiect important: cel al celei mai bătrâne mame din România, Adriana Iliescu, în contextul în care fiica sa a împlinit 18 ani și anul acesta a dat BAC-ul. În cadrul ediției de astăzi au fost făcute o serie de dezvăluiri importante despre profesoara devenită celebră în 2006.

Noi dezvăluiri despre Adriana Iliescu

Sarmiza Andronic, expert în comunicare, a povestit în premieră o serie de detalii incredibile despre Adriana Iliescu, după ce cumnatul său, de profesie medic, a fost cel care a anesteziat-o.

„Vorbind despre doamna Adriana Iliescu, vreau să spun că am două lucruri de spus. În primul rând că, cu acest caz, uite, e un lucru pe care îl spun pentru prima dată, mi-am format o părere foarte clară despre medici, pentru că anestezistul care s-a ocupat de doamna Iliescu a fost cumnatul meu, a murit.

Dar ce am apreciat eu extraordinar de mult a fost faptul că, deși eram apropiați și mâncam împreună și aveam tot felul de discuții despre spital și așa mai departe, până când nu s-a întâmplat povestea, nu a spus niciodată nimic și mi-am dat seama ce înseamnă să fii profesionist și să fii cu adevărat medic.

Deci a avut o discreție extraordinară când eu am sărit cu întrebările, pentru că eram curioasă cum să se întâmple asta într-un spital din România și așa mai departe. A fost foarte discret și a spus: Noi ne facem treaba, ea și-a dorit-o să vedem ce o să iasă.

Mă bucur că, uite, după 18 ani am ajuns să vorbesc cu mare admirație și despre el. Dumnezeu să-l odihnească, pentru că, repet, mi-a dat o lecție. Nu știu dacă trebuia să o primesc neapărat, dar cu acest caz am înțeles ceva, am înțeles ce înseamnă să fii medic și să-ți respecți meseria și pacientul, pentru că omul ăsta n-a vorbit despre acest caz.

Mi s-a părut genial, știi adică au o altă stofă. Deci pentru mine, repet, a fost momentul în care eu m-am întors spre medici, altfel nu am vrut să am de a face cu ei.”, a declarat Sarmiza Andronic.

Relația specială dintre Adriana Iliescu și fiica sa, Eliza

Expertul în comunicare a mai spus despre Adriana Iliescu că a înțeles lucrul măreț pe care îl face și l-a apreciat.

„Iar în ceea ce privește pe doamna Iliescu, nu am de ce să nu mă uit cu toată admirația, pentru că e o chestie pe care voi nu înțelegeți: vând trebuie să fii mamă, simți și te transformi în leoaică și te bați cu toată lumea. Ăsta e un dar divin. Noi suntem bine cuvântate cu acest lucru și înțeleg atitudinea doamnei Iliescu.

Însă apreciez discreția domniei sale și faptul că nu s-a autovictimizat, a înțeles că este un lucru măreț și s-a poziționat ca atare. Ceea ce îmi place mai mult decât atât, Eliza a făcut o declarație imediat după ce a văzut rezultatele ( de la BAC) și a spus că vrea să urmeze pe mama ei, va fi profesor pe română. Deci îți imaginezi că există acolo o relație absolut specială.

Deci chestiunea asta cu îmi e rușine cu mama mea nu funcționează. De ce? Pentru că ea demonstrează acum că este mândră de mama ei. E vorba de relația pe care o ai cu copilul tău și felul în care tu transmiți pasiunea ta.

Eu când am auzit declarația Elisei, când am citit-o, mi-am adus aminte de această profesoară și apreciez foarte tare faptul că între ele există o conexiune care iese la suprafață și care poate fi un exemplu pentru foarte multă lume”, a mai transmis aceasta.

Mirel Curea a lăudat-o de asemenea pe fiica Adrianei Iliescu, pentru tăria sa.

„Fetița asta Eliza s-a ridicat și a înțeles ce mămica ei a putut să îi povestească și a înțeles și și-a dat seama cum și-a riscat viața mama ei. Și nu numai atât, ci oprobriul presei internaționale.

Doamna profesoară a fost călcată în picioare de presa internațională, da, adică a fost privită ca un animal marin ciudat capturat în plasele pescarilor”, a completat și Mirel Curea.