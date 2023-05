Jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut ca invitat, în podcastul de pe canalul de YouTube HAI România!, pe Doru Bușcu, redactor-șef „Cațavencii”. Subiectele abordate de cei doi au fost unele importante în această perioadă, iar discuțiile despre șansele de reușită ale rotativei guvernamentale nu au fost excluse.

Invitatul podcastului „România lui Cristache” a precizat că ar fi normal ca rotativa guvernamentală să aibă loc. În lipsa acestui eveniment, România s-ar confrunta cu o criză.

„Logic ar fi ca rotativa să se întâmple, pentru că altfel s-ar întâmpla o criză. Pe de o parte, liderii PSD au o problemă cu propriul partid – „De ce să trecem un an și jumătate în opoziție? Ca după să ajungem 4 ani la putere? Dacă nu mai ajungem?»

Pe de alta, guvernarea va avea probleme, pentru că PSD ar guverna din Parlament, ar bloca și emite legile care îi convin. Ceea ce ar însemna ca România să intre din nou într-o fază de instabilitate, cu un guvern minoritar”, spune acesta.

Transferul de putere va fi acceptat

Doru Bușcu este de părere că transferul de putere va fi acceptat și că va avea valabilitate până la începutul anului viitor.

„Eu cred că acest transfer de putere va fi acceptat, cu întârziere sau la termen, dar va avea valabilitate până la începutul anului următor, când unul din cele două partide va trebui să intre în opoziție. Altfel, PNL-ul riscă să se confrunte și cu o ruptură, pentru că această dominație nerezonabilă a lui Iohannis asupra partidului l-a dus la o contraperformanță politică. Și s-ar putea ca grupul Bolojan, cu Motreanu și o parte a nemulțumiților, să încerce să iasă. Iar când candidatura lui Kovesi devine clară, împreună cu USR, Orban, REPER și Mișcarea Populară pot să facă o candidatură politică. Sau pot să îl dea pe Ciucă jos și să pună un alt președinte – în ultimul an Iohannis nu mai are nicio pârghie asupra partidului, decât asupra celor care au dosare. Nu pot merge cu Ciucă în anul electoral.

Nu cred că este tardiv, pentru că, dacă ne amintim de ultimii doi președinți ai României, amândoi au fost soluții de ultim moment. Băsescu s-a smiorcăit puțin și s-a dat peste cap și s-a transformat în președinte. Iohannis a venit de nicăieri, din șantajul pe care l-au făcut la Crin Antonescu oamenii serviciilor”, a continuat invitatul lui Ionuț Cristache.

PNL va trebui să-l scoată pe Nicolae Ciucă

Mai mult, redactorul șef de la „Cațavencii” a mai spus că „PNL va trebui să-l scoată pe Ciucă care nu doar că nu are tracțiune, dar este un lest, pentru că frânează, și trebuie pusă o figură nouă, poate că Bolojan, Motreanu, care să reaprindă această poveste. Iar Bolojan, despre care am înțeles că se profilează ca un candidat la Președinție, o poate face, chiar dacă nu candidează. Pentru că o dată cu el crește și partidul dacă este un candidat bun, credibil. La momentul acesta are cea mai buna percepție din PNL. Iar dacă legenda se rostogolește și îl scoți ceva mai târziu, să nu aibă timp să vorbească mult ca să vezi că problemele sunt la fel peste tot, poate fi un contracandidat bun pentru PSD.

Iar dacă situația se îngroașă, de exemplu Simion nu se pune pe el candidat AUR, ci găsește pe cineva pe care să-l împingă în față, este posibil ca PNL și PSD să-și unifice eforturile chiar din primul tur. Și dacă mai vine și dna Kovesi, este clar că trebuie să se alăture, din instinct de conservare”.

Marcel Ciolacu nu poate refuza nominalizarea

Nu în ultimul rând, Doru Bușcu a precizat că președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, nu poate refuza nominalizarea de prim-ministru al României. El spune că liderul social-democrat trebuie să accepte funcția pentru că reprezintă o acceptare în numele partidului.

„Se pot întâmpla și alte lucruri decât a zis Klaus Iohannis. Cel care este prins în protocol ca următorul premier nu are încotro, nu poate refuza nominalizarea.

Marcel Ciolacu trebuie să accepte funcția pentru că este o acceptare în numele partidului, care are așteptări. Poate însă să lungească situația și să zică «Haideți să ne ocupăm mai înainte de oameni!»

PSD poate să rezolve criza, este o grevă nu este așa grav. Greva profesorilor este îndreptățită și atunci trebuie tratată cu mai multă atenție. Deci se poate fofila să nu plece din primele zile cu o bilă legată de picioare, la care se pot adăuga rapid altele. Pentru Ciolacu este o oportunitate pentru că el ar fi putut să meargă la sindicate în absența guvernului și să spună: «Vă rog să mă ajutați, ca să pot să vă ajut. Stingeți greva și vă promit că în două săptămâni dau o ordonanță de guvern și rezolv cu alinierea cu inflația și după aceea cu mine duceți negocierile la capăt.»”, a precizat Doru Bușcu.