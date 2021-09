EXCLUSIV: Klaus Iohannis dinamitează toată scena politică! Ce a făcut, de fapt, președintele. S-a aflat acum

Surse politice au declarat, pentru Capital, că cel care se află în spatele deciziei de revocare nu este nimeni altul decât președintele Klaus Iohannis. El ar fi cel care i-a cerut premierului să-l demită pe ministrul Justiției.

La rândul său, Stelian Ion a declarat îîn această dimineață că a primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e în regulă că un ministru USR să coordoneze activitatea de numire a procurorilor de rang înalt.

“Am început procedura de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii de procuror de rang înalt. În primul rând e funcţia vacantă de mai mult timp de procuror şef DIICOT, sunt şi alte funcţii, şefi de secţie la DIICOT, şefi de secţie la DNA. Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e în regulă că un ministru USR sau eu, în special, aş putea coordona această activitate şi că nu ar trebui să o fac eu ar trebui să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ dinainte ştiut. Au fost semnale foarte clare în acest sens. Nu am spus lucrurile acestea răspicat, dar dacă lucrurile se desfăşoară într-o anumită cronologie şi se confirmă toate aceste lucruri, concluziile le putem trage . Nu vreau să accentuez. Eu chiar ieri am făcut publică lista cu candidaţii. Mă uit în Monitorul Oficial, mă uit să văd dacă este semnat sau nu decretul prezidenţial (n.r. – de revocare a sa), vom vedea, până atunci îmi fac datoria ca la carte, cum am făcut-o până acum”, a declarat joi, Stelian Ion.