SoftServe, jucător ucrainean din industria IT-ului, s-a extins în prima jumătate a anului 2022 în România, expansiune ce face parte dintr-un plan mult mai amplu al companiei, care a vizat deschiderea de noi birouri și în Mexic, Columbia și Chile. La nivel internațional, SoftServe însumează o echipă de peste 13.000 de angajați, în 12 țări, și este implicată în peste 20.000 de proiecte, multe dintre ele în colaborare cu cele mai mari companii de pe glob.

Dan Paraschiv, ales în funcția de Country Manager pentru România, are ca obiectiv principal formarea unei echipe de 800 specialiști IT până în 2025. În momentul de față, SoftServe are 30 de poziții deschise pe piața locală, iar Dan Paraschiv este de părere că România nu se confruntă cu o criză pe piața muncii din IT, având în vedere modul în care a evoluat industria locală în ultimii ani. El a vorbit în interviu despre modul în care este văzută piața de IT din România de către investitorii externi și care sunt principalele avantaje salariale pe care SoftServe le va acorda viitorilor angajați de la noi din țară.

Pe cealaltă parte a graniței, SoftServe funcționează în continuare în pofida războiului din Ucraina, fiind implicată la nivel social prin intermediul fundației Open Eyes, care se va lansa și în România în curând, prin ajutoare umanitare și sprijin asociațiilor, care ori s-au relocat, ori au mers pe front.

Război și expansiune internațională

Compania avea o strategie de criză pusă la punct încă din anul 2014, de când Rusia a anexat Crimeea, iar cu câteva zile înainte de invazia de pe 24 februarie 2022, SoftServe și-a activat echipa de intervenție în caz de urgență pentru a putea coordona toate activitățile de evacuare. La nivel global, SoftServe se așteaptă la o creștere a afacerilor cuprinsă între 25 și 30% pentru anul 2022. Mai multe detalii regăsiți în interviul pe care Dan Paraschiv l-a acordat Capital.

CAPITAL: Cum a început povestea SoftServe, care este istoria companiei din Ucraina și cum s-a extins la nivel internațional?

Dan Paraschiv: SoftServe a prins formă în urmă cu aproape 30 de ani, în 1993, la inițiativa unor tineri pasionați de tehnologie. Ca orice business vizionar la vremea respectivă, când IT-ul nu era nici pe departe o nevoie atât de stringentă pentru companii așa cum e azi, perspectivele nu erau prea clare. Prima întrebare a fondatorilor a fost ”ok, dar cum o să vindem noi software?”. Răspunsul a venit clar: aveau nevoie de un curs de afaceri care să le ofere bazele. Chiar în acel an, a fost lansat primul curs de business susținut la Universitatea din Liov. Acest curs a pus bazele SoftServe, iar ulterior compania a crescut gradual, ajungând azi să numere 13,000 de angajați în 12 țări și să fie implicată în mai bine de 20,000 de proiecte, multe în parteneriat sau pentru companii din Fortune 500.

In 2014, SoftServe a avut o primă etapă de expansiune, deschizând centre de dezvoltare în Polonia și Bulgaria, iar anul acesta au urmat America Latină și România.

În acest moment, pe piața locală avem circa 30 de poziții deschise și multe altele care urmează să fie anunțate în următoarele luni. Avem nevoie de experți în varii tehnologii și domenii: de la ruby software engineers, la big data engineers sau data scientists, iar obiectivul nostru în România este să avem o echipă de 800 de specialiști în 2025.

CAPITAL: Cum ați ajuns dvs. să lucrați pentru SoftServe?

Ați lucrat pentru companie înainte de lansarea sa pe piața din România? Cum ați ajuns în poziția de Country Manager?

Dan Paraschiv: Lucrez în industria IT de peste 20 de ani. Am început ca Java developer și am evoluat gradual – am devenit project manager și apoi delivery director. În fiecare din aceste etape am învățat ceva ce m-a format: importanța muncii în echipă, abilitatea de a rezolva probleme complexe, puterea transformării organizaționale. Ce este însă fundamental în orice carieră este pasiunea. Dacă nu eram pasionat de tehnologie probabil nu eram aici.

În ceea ce privește SoftServe, cunoșteam deja compania din diverse discuții cu foști colegi din alte țări, dar și din mai multe analize ale competitorilor, așa că atunci când m-am întâlnit cu Volodymyr Semenyshyn, EMEA President, (care la rândul lui primise câteva recomandări din rețeaua lui profesională) discuția a fost foarte directă și conexiunea imediată. Pentru mine a contat foarte mult modul în care leadershipul SoftServe gândește strategia de dezvoltare, investiția în oameni, urmărirea trendurilor tehnologice și ambiția de a excela în aria serviciilor digitale. Un punct decisiv în decizia mea de a mă alătura echipei a fost și maturitatea organizației, care pe lângă abordarea strict legată de business include o fundație (Open Eyes), o platformă de crowdsourcing (OpenTech), SoftServe University și centre de excelență. Această abordare 360, care înglobează impactul la nivel de societate, comunitate și responsabilitatea formării și sprijnirii talentelor din industrie consider că este specifică unui business cu perspective de dezvoltare pe termen lung.

Prin fundația Open Eyes contribuim financiar la diverse proiecte non-profit. În prezent, fundația implementează inițiative axate pe ajutor umanitar și sprijin pentru refugiații ucraineni, infrastructură și reconstrucție, educație, asistență medicală, bunăstare culturală și de mediu. Cu platforma de crowdsourcing Open Tech dezvoltăm pro bono aplicații pentru autorități publice sau organizații non-guvernamentale. Până acum, la nivel global, am finalizat 25 de proiecte prin Open Tech, iar în curând vom lansa platforma și în România.

SoftServe University este ecosistemul nostru educațional, cu peste 1,100 de cursuri proprii, dar și alte circa 10,000 de cursuri disponibile în Udemy pentru angajații SoftServe. Anul trecut a fost unul record pentru mentorat – peste 1.400 de colegi au devenit mentori, iar printre ei se numără de multe ori membri ai echipei de management.

CAPITAL: Care sunt serviciile pe care SoftServe le oferă? Cu ce se ocupă compania la nivel internațional și care o să fie operațiunile pe care dvs. o să le coordonați în România?

Dan Paraschiv: SoftServe livrează soluții IT la nivel global, pentru clienți din America de Nord, Europa și Asia. Deservim industrii variate, de la energie și petrol la industria medicală, finanțe, retail, auto sau producție. Drept urmare, expertiza noastră este la fel de diversă, începând cu inginerie software, Cloud și DevOps, Big Data și analiza datelor până la inteligență artificială, IoT, realitate extinsă (XR) și robotică. Ne mândrim cu faptul că am reușit să construim cele mai mari comunități Big Data și Data Science din Europa de Est, care numără mai bine de 200 de ingineri, dar și o echipă de cercetare și dezvoltare deep-tech care dezvoltă soluții de ultimă generație.

Obiectivul nostru strategic este de a rămâne aproape de clienții noștri în toate etapele lor cheie de dezvoltare, așa că proximitatea față de ei este esențială când ne alegem propriile direcții de extindere. Avem în vedere țări cu o educație de înaltă calitate și cu o pepinieră de talente, iar România este o astfel de țară. Și mai este un lucru important de punctat. SoftServe a urmat acest model de expansiune în afara Ucrainei de mai bine de 10 ani, deci, independent de războiul cu care se confruntă. Da, conflictul armat a accelerat procesul de expansiune, însă viziunea exista independent de această situație.

România, viitor centru de dezvoltare al SoftServe

Revenind la România, vom construi aici un centru de dezvoltare care va deservi clienți globali, iar focusul actual este să angajăm ingineri specializați pe Data Science și Big Data, Ruby, DevOps si .NET. Vorbim însă de o industrie foarte dinamică, așa că proiectele pentru care căutăm ingineri software români sunt variate.

CAPITAL: De ce a ales SoftServe să deschidă un birou în București? Care este imaginea pieței de IT din România, cum este văzută ea ca oportunitate de investiții? Care sunt avantajele noastre față de alți jucători regionali?

Dan Paraschiv: Motivul principal pentru care s-a decis intrarea pe piața românească ține de o cerere în creștere de soluții digitale. Business-ul SoftServe din EMEA, de exemplu, era de 12 ori mai mare in 2021 față de 2017. De fapt, această dinamică a pieței este motivul pentru care SoftServe și-a reluat planurile de expansiune globală, cu deschideri de noi centre nu doar în România, ci și în Mexic, Columbia și Chile. Noile centre s-au lansat cu succes, cu peste 500 de noi colegi în cele 4 locații de la începutul anului.

Raportat strict la contextul din România, să nu uităm că vorbim aici de un număr de peste 150,000 de specialiști IT, o industrie care generează peste 6% din PIB-ul țării și o piață cu oameni foarte capabili, cu expertiză ridicată chiar și în rândul celor mai tineri dintre ei. SoftServe a dezvoltat centre în numeroase țări din Europa Centrală și de Est – Bulgaria, Polonia, România – și fiecare dintre ele are propriile puncte forte pe această piață.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari provocări pe care le aveți la nivel local? Cum vă plănuiți să gestionați criza de resursă umană din România, care sunt avantajele pe care le oferiți salariaților?

Dan Paraschiv: Nu aș spune că România se confruntă cu o criză de resurse umane pe piața de IT. Activăm, cu siguranță, pe o piață a candidaților. Dar acest lucru vine și cu avantaje, deoarece nu numai așteptările candidaților au evoluat, ci și competențele și expertiza lor tehnică. Astfel, în cele din urmă, toată lumea are parte de candidați mai buni, care livrează mai bine și mai repede. De asemenea, dacă ne referim la tendințe și provocări, cred că această competiție pentru talente va avea un impact pozitiv din ce în ce mai mare asupra mediului academic. Studenții vor fi mai bine pregătiți și vor accesa mai multe tehnologii de ultimă oră încă de pe băncile facultății în următorul deceniu.

De asemenea, observ faptul că specialiștii au început să aprecieze și să solicite tot mai multe elemente la angajare, care nu mai țin strict de remunerație. Oamenii vor flexibilitate, autonomie, un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, doresc să se implice în acțiuni de responsabilitate socială, care fac diferența în comunități. Iar SoftServe are grijă de fiecare aspect în parte. Avem o politică clară care spune că angajații noștri pot lucra de oriunde. Le oferim 25 de zile de concediu plus alte zile de care au nevoie pentru diverse situații personale. Pe lângă salariu, le punem la dispoziție un buget extra de beneficii flexibil, care poate cuprinde de la bonuri de masă și abonament medical, la tichete de vacanță sau vouchere cadou la magazine cunoscute. În plus, echipa noastră lucrează cu software și hardware de ultimă generație, în proiecte pentru companii de top. De asemenea, colegii noștri au ocazia să învețe si să se dezvolte constant prin accesarea propriului ecosistem educațional, cu peste 1100 de cursuri, la care se adaugă cele 10.000 de cursuri în Udemy (unul dintre cei mai mari furnizori de cursuri din lume). Ne asigurăm că fiecare membru al echipei noastre este integrat într-un sistem de career path și își desfășoară activitatea într-un mediu de lucru axat pe oameni și pe starea lor de bine.

În concluzie, aș spune că ieșim, ca industrie, din faza de piață emergentă. Pe măsură ce intrăm, cel puțin în anumite orașe, în etapa de maturitate, devenim automat centre de excelență. Deci, în acest peisaj mai matur, bine pregătit și competitiv, trebuie, desigur, să aducem plus valoare oamenilor noștri, să îi menținem motivați. Și nu este o acțiune punctuală, ci o abordare strategică – pe care noi o avem la SoftServe.

Creștere de 25-30% a afacerilor la nivel global

Dacă în imobiliare succesul este determinat de trei factori: “Amplasare, Amplasare, Amplasare”, în cazul SoftServe vorbim despre: “Oameni, Oameni, Oameni”. Avem încredere totală că echipa noastră se implică 110% și investim continuu în educația, dezvoltarea și starea lor de bine.

CAPITAL: Cum a fost compania SoftServe afectată de războiul din Ucraina? Care considerați că o să fie impactul conflictului asupra pieței de IT din Europa?

Dan Paraschiv: SoftServe avea o strategie de criză pusă la punct încă din 2014. Așa că a activat o echipă de intervenție în caz de urgență pentru a putea coordona toate activitățile de evacuare chiar cu câteva zile înainte de începerea războiului din 24 februarie. Așa am asigurat protecția oamenilor noștri și continuitatea activității. Angajații au primit o primă de relocare, iar echipele locale au coordonat transportul și cazarea din zonele de risc. Până în prezent, SoftServe oferă mai multe niveluri de sprijin pentru asociații noștri din Ucraina, pentru cei care s-au relocat în străinătate și pentru cei care s-au alăturat Forțelor Armate Ucrainene. Compania a lansat, de asemenea, un program masiv de sprijin pentru sănătatea emoțională a asociaților SoftServe și a rudelor acestora și continuă să ghideze echipa în aceste vremuri incerte. În ciuda războiului care a afectat o parte semnificativă a echipei noastre globale, compania continuă să realizeze planurile de creștere și extindere, atrage noi clienți și demonstrează nivelul extraordinar de eficiență și productivitate.

Open Eyes, fundația caritabilă a SoftServe s-a concentrat pe sprijinirea ucrainenilor în lupta lor pentru libertate. De la începutul războiului, fundația a deschis trei noi centre de voluntariat în străinătate – în Wrocław, Varșovia și Austin (SUA) – și a reușit să încheie parteneriate cu 57 de ONG-uri din 11 țări. Datorită acestui lucru, ucrainenii care au fost afectați de război au primit 327 de tone de ajutor umanitar, inclusiv medicamente, alimente, haine și articole pentru copii. Sprijinul acordat de fond a acoperit zeci de orașe ucrainene. De asemenea, Open Eyes a cumpărat 29 de ambulanțe pentru punctele fierbinți.

CAPITAL: Care sunt planurile dvs. pentru companie? Care sunt principalele obiective pe care doriți să le atingeți în anul 2023?

Dan Paraschiv: În ciuda incertitudinilor globale, a semnelor de recesiune și ale vremurilor dificile pe care o parte din echipă le trăiește în contextul războiului, SoftServe va încheia anul cu o creștere de aproximativ 25-30% la nivel global, în linie cu evoluția industriei și cu planurile inițiale. Este o creștere care demonstreză calitatea serviciilor noastre, relațiile de business excelente pe care le avem și încrederea pe care partenerii și clienții ne-o acordă. Pentru 2023 ne dorim bineînțeles să menținem acest trend și să continuăm să creștem. Prioritatea anul acesta a fost setarea fundației centrului de dezvoltare SoftServe din România, urmând ca 2023 să fie un an de accelerare în care să atragem tot mai multe talente de pe piața locală.

CAPITAL: Care credeți că sunt cele mai mari provocări pentru piața de IT din România în următorii ani? Ce părere aveți despre renunțarea la beneficiile fiscale acordate sectorului ca obiectiv asumat de România în PNRR?

Dan Paraschiv: Lupta pentru talente va deveni cu siguranță mai sofisticată în anii următori, așa că trebuie să fim pregătiți să răspundem la ceea ce așteaptă oamenii de la un angajator. Acest lucru evoluează foarte rapid și devine din ce în ce mai complex, însă tocmai această complexitate reprezintă, cum spuneam, o mare oportunitate: oamenii devin din ce în ce mai pregătiți și se familiarizează cu mult mai multe tehnologii. Este calea sigură către inovație. Mai mult, obținerea nivelului de competențe tehnice corect încă din școală va fi o altă oportunitate pe care companiile de pe piața românească o vor explora din ce în ce mai mult, iar parteneriatele cu universitățile vor deveni din ce în ce mai importante în această ecuație.

În ceea ce privește o eventuală renunțare la scutirea de la beneficii fiscale pentru companiile din IT, bineînțeles că lipsa predictibilității nu este niciodată benefică, iar fiscalitatea este un subiect sensibil pentru orice investitor. Beneficiile fiscale au un impact pozitiv în evoluția industriei și transformarea României într-un hub global de IT prin atragerea a tot mai multor investiții aici. Mai mult, aceste beneficii, printre care și scutirea de impozit, au fost printre factorii care au propulsat industria IT în topul contributorilor la produsul intern brut, cu perspective reale de continuă crestere. În mod ideal, orice modificare în această zona ar trebui să fie realizată după consultări reale cu mediul privat și o analiză amănunțită de impact.

Mai mult, e de luat în calcul și faptul că industria IT, chiar și cu aceste scutiri de impozit, contribuie substanțial la bugetul de stat, iar o creștere a taxelor pentru angajații din domeniu ar putea avea un efect de boomerang.

Documentarul 25 de ani de SoftServe