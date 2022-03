Podcastul „ Subiecte Capitale ” l-a invitat pe ÎPS Teodosie pentru a vorbi despre ajutoarele pe care instituția Bisericii le acordă refugiaților ucraineni în aceste vremuri de criză. BOR a anunțat că va direcționa din fondul său de ajutoare sociale cel puțin 24 de milioane de lei pentru acomodarea refugiaților din România.

„Biserica Ortodoxă la nivel național s-a implicat efectiv, afectiv, material, spiritual și din toate punctele de vedere, primind pe refugiați, asigurându-le toate condițiile să se simtă în siguranță. Suntem impresionați de vocația credincioșilor noștri de a fi aproape de cei refugiați și de a trimite celor rămași acasă, în diferite locuri de după graniță, ajutoare substanțiale. Biserica este eminamente cu afecțiune și dragoste față de toți oamenii, dar mai ales de cei care se află în suferință”, ne explică ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopia Tomisului s-a implicat încă din primele zile în această criză. Cel mai mare suport a venit din partea enoriașilor care i-au surprins și pe cei din rândurile bisericești cu donațiile făcute. ÎPS Teodosie merge des la vama Isaccea, acolo unde Capital a realizat un reportaj cu o zi din viața sa.

„Chiar astăzi am trimis pentru partea de sud a Ucrainei, la vama Isaccea, care vor fi preluate de preoții din zonă. Am trimis ajutoare în valoare de 40.000 lei: medicamente, alimente, produse de igienă, tot cele necesare care ne-au fost solicitate. Este al optulea transport numai acolo, avem și câteva sute de refugiați de care avem grijă. Pe unii dintre ei i-am vizitat și eu, le acordăm toată dragostea, toată afecțiunea, și suntem implicați pentru că face parte din misiunea noastră. Nu putem întoarce spatele mai ales că și ei sunt creștini ca și noi și avem această bucurie că îi putem ajuta. Cine poate să-l ajute pe cei în nevoi și necazuri este un privilegiu dacă îl ajută”, ne-a transmis ÎPS Teodosie.

Relația dintre BOR și Biserica Ortodoxă Rusă

„Noi cel mai mult ne-am dori să înceteze războiul acesta, să pansăm rănile celor ce au fost afectați de acest război, dar să nu se înmulțească răul. Ne rugăm intens, în fiecare zi, în rugăciunile obștești și în cele personale, ca războiul acesta să înceteze. Războiul nu are de adus ceva bun, ci numai pagube, dureri, necazuri, care ne afectează pe noi toți, nu doar pe cei din război”, ne-a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

Din perspectiva sa, ÎPS Teodosie este de părere că ajutoarele pe care biserica le acordă refugiaților nu au cum să strice relația dintre BOR și Biserica Ortodoxă Rusă.

„De ce să strice? Nici vorbă! Aproapele nostru este orice om. Între ei am întâlnit și islamici. Nu-s numai din biserica ortodoxă ucraineană, sunt oameni care au fugit din calea primejdiei. Noi ajutăm orice om pentru că așa ne învață Dumnezeu. Pot să fie între ei și ruși, dacă sunt prigoniți și pe ei îi ajutăm. Sunt semenii noștri, frații noștri, nu mai facem discriminare sau deosebire în situația aceasta. Când omul este chinuit și hăituit, nu ai voie să-i întorci spatele, pentru că aceasta este vocația, asta e menirea noastră. Suntem frați între noi cu toții și ar trebui să se stabilească pacea, din nou, pentru că mai bună ca pacea nu este nicio altă stare”, au fost cuvintele Arhiepiscopului Tomisului.

Explicațiile sale pentru ajutoarele pe care românii le-au acordat ucrainenilor țin de faptul că noi, ca nație, avem „un suflet bun, mărimimos”, iar ospitalitatea noastră „este cea mai mare calitate”, alături de dărnicie.

„Românul dă din sărăcie, dar dă pentru că are vocație creștină profundă. Românii sunt solidari în necazuri întotdeauna. Au o ținută creștină, etalon aș spune, pentru că ei au trecut prin multe încercări. Istoria românilor a fost atât de zbuciumată, atât de plină de jertfe, și românii au învățat că dacă și ei s-au bucurat de ajutorul altora, și ei să ajute pe alții. A ajuta este de mare folos și Sfânta Scriptură are un cuvânt înțelept: Mai fericit este a da decât a lua. Și noi mereu am avut de dat jertfe, de făcut daruri, ca să ne menținem și identitatea, și credința, și demnitatea noastră. Românii au credință și credința implică multă omenie, demnitate, dărnicie și multă bunătate”, conchide ÎPS Teodosie.