Iluzii pentru opinia publică

În opinia lui Ion Cristoiu, în ultimul an au fost mediatizate mai multe iluzii și anume aceea că războiul se va termina rapid și aceea că Rusia va ceda și poporul rus se va revolta sau că Vladimir Putin este pe aptul morții.

„A fost un an de pompare în opinia publică a unor iluzii. Prima: iluzia că se termină repede. Doi: că Rusia sucombă în trei zile, că Putin moare, că poporul rus se revoltă și ia cu asalt Kremlinul, iluzia că dacă pompezi miliarde, 160 miliarde în Zelenski, el face ceva. A fost totul o iluzie. Iluzia că Rusia va rămâne izolată, că sancțiunile vor avea eficiență.

Noi suntem într-o lume interconectată, în care așa cum au spus Marx și Lenin, capitalismul înseamnă profit. Am o firmă uriașă care distribuie în Rusia, am făcut rost de spațiu de desfacere. Deodată vine politrucul, Ursula, și din cauza sancțiunilor nu mai am voie. Tot ce au făcut cu sancțiunile este anticapitalist. Atunci încerc să fac 1001 șmecherii să rămân acolo (pe piața din Rusia n.r.). dacă am o firmă uriașă de blugi, spre exemplu, și trăiesc din ea, am găsit Rusia, fac profit, investiții și deodată vine o politrucă, pentru mine, Ursula, și spune că nu mai am voie. Parcă toți cei din presă s-au tâmpit”, a declarat Ion Cristoiu.

Ei nu au dat sancțiuni educative

Analistul politic Ion Cristoiu spune că sancțiunile au fost ineficiente și acum, la un an de la declanșarea războiului, trebuia să fie altă situație militară.

„Dai un val de sancțiuni și spui: pentru că ai atacat, dacă mai faceți un pas și mai vă dăm un val. Pentru ultimele sancțiuni care este justificarea? Trebuia spus: dacă mai faci ceva, te sancționez. Ce e aia ideologic? Trebuie găsite alte mijloace, sancțiunile au fost ineficiente.

Poți să fii și femeie de serviciu să înțelegi că înainte de a te implica în război trebuie să-ți faci mai multe planuri. Ei s-au dus la improvizație, iluzia că rușii au fost înfrânți pentru că nu au luat Kievul este o escrocherie. Rușii au 20% din teritoriu care a fost anexat, Putin a declarat că acum îl rusifică, adică acolo creează o nouă realitate. Ucrainenii care erau anti-ruși au plecat, au rămas colaboraționiștii, și acolo creezi limbă rusă, școli, nu ai nevoie de trupe. Când vine Zelenski și spune că colaboraționiștii vor fi beliți, ei vor fi principalii lui adversari.

Normal era ca acum, când s-a sărbătorit un an, trebuia să avem următoarea situație militară: Ucraina este în ofensivă de la 30 august și a înaintat X metri, iar trupele rusești se află în defensivă. E o iluzie. În momentul în care iei decizii cum poți să fii atât de idiot (să crezi nr.) că rușii o să se revolte împotriva lui Putin când tu le interzici sportivii? Normal era să crești sindromul Vietnam, să-l convingi pe rus. La început Putin le-a spus că se bat cu Occidentul, iar cei din Occident au început să o facă. Cum să vină Biden din America și să se certe cu Putin? Cine e Putin, o putere regională”, a mai spus Ion Cristoiu.