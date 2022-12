Ion Cristoiu a declarat, luni, 5 octombrie, la podcastul „România lui Cristache” de la EVZ Play că intrarea României în Schengen nu are nicio legătură cu condițiile tehnice, pe care România le întrunește de mult timp.

„S-a dus Bode cu doctoratul după el. E o poveste foarte interesantă aici. Știți că nu m-am mirat mereu de slugărnicia noastră în acest război. Slugărnicia noastră în acest război am fost în prima linie. Am vrut pe lângă aducerea lui la NATO cred că ni s-a făgăduit că suntem admiși în schimbul acesta să fim noi la preluare. Problema este în felul următor: eu am fost sigur. Admiterea noastră în Schengen nu are nicio legătură nici cu condițiile tehnice.

Este o decizie a puterilor garante. Au zis gata îi vânăm pe ăștia. D-aia eram atât de sigur. Aceasta cu Austria este o mare ciudățenie. Inițial a fost Olanda. Olanda era cea care își asumă. În spatele Austriei acum sunt alții.”, a explicat jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul podcastului „România lui Cristache” de la EVZ Capital.

Migrația – un subiect foarte puternic

„Olanda a invocat până acum statul de drept din România. A venit MCV-ul și probabil că Olanda a zis că am rămas singur, bă altul. A venit această Austrie, care a venit pe ultima sută de metri și au venit cu un argument foarte puternic: migrația, un argument electoral foarte puternic pentru ei, dar și pentru ceilalți din UE. Acum încep să cred că în spatele Austriei, ea nu face de capul ei, ori americanii. Avem varianta: chiar dacă Austria ar fi de acord, deși greu de presupus, avem obstacolul Olanda care cere decuplarea. Decuplarea este următorul lucru: Noi nu avem Schengen pe Dunăre. Toți am vârât bani. Toți au considera că frontieră cu Bulgaria este frontieră inetrnă, deci noi n-am investiti nimic în scheghenizarea frontierea. Dacă ne-ar admite oe noi, deși e greu de presupus, dacă e decuplat noi abia la anul intrăm. Trebuie să vină bani să securizăm graniță după să vină Comisia dacă e bună, e o nebunie.

Am fost trași pe sfoară dacă nu intrăm. Dacă va fi, nu va intra în discuție și narațiunea va fi s-a amânat pentru că în locul puterilor garante, eu nu aș admite România în Schengen pentru că în momentul în care ai admis-o eu n-aș avea încredere în români. Eu am plecat de premisa că din punct de vedere geopolitic trebuie să intre, dar e foarte greu de rupt de Bulgaria.”, a explicat Ion Cristoiu.

Care a fost poziția Olandei

„Narațiunea presei a fost așa: Olanda a zis că ne-am îmbunătățit și că lasă o marjă. A mai rămas o singură piedică Austria și începând cu Cioloș și luând toate site-urile tefeliste au zis la Atena, că acolo avea reuniunea partidelor populare. Iohannis se va întâlni și va discuta. Eu credeam că s-a hotărât. Toată ziua de sâmbătă am așteptat să iasă. Niciunul din ăia n-au zis sâmbătă seara că s-au întâlnit.

Nu a existat subiectul ăsta. Rămân încă odată cu gura căscată. Ambasadorul nostru la Viena a fost preferatul presei: ”bă da nu sună nimeni la el?”. Nu ai cum să nu aflii. Eu nu înțeleg presa. Ministrul de interne al Austriei a participat vineri seara la o emisiune care e alcătuită din trei ziare în care s-a discutat numai despre Schengen. Înseamnă că acest emisiune a fost provocată de ministru.”, a mai adăugat jurnalistul la podcastul „România lui Cristache” de la EVZ Capital.