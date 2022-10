În cadrul emisiunii „România lui Cristache” de pe canalul EVZ Capital, Adrian Năstase a fost întrebat dacă există o astfel de strategii pe agenda politicului în perspectiva finalului de conflict dintre Rusia și Ucraina.

Strategia postbelică în raport cu populația de origine română din Ucraina

„Politicile Kievului ar trebui să fie calibrate. Nu se poate să tratezi într-un mediu discriminatoriu populația de români de acolo. Este insuficient.

Eu cred că în astfel de situații, pentru a duce relațiile bilaterale. Nu putem doar să facilităm transportul de grâne, doar să facilităm trecerea enugiațiilor, doar să sprijinim într-un fel sau altul? Cele mai multe dintre țări au deja strategii post conflict pornind de la diferite variante. Unele vor însemna în final o anumită redesenare a frontierelor Ucrainei, altele care vor merge pe o varianta pe termen lung. În plus pentru noi este foarte important statutul Mării Negre.

Pentru noi unul din marile avantaje din NATO și UE este Marea Neagră. Dacă nu reușim să securizăm această zonă, nu să demilitarizăm, dar să creăm o anumită securitate în această zonă, ia Marea Neagră va deveni un lac rusesc, atunci foarte multe dintre avantajele noastre se vor pierde.”, a mai spus Adrian Năstase.

Cum se va termina conflictul dintre Rusia și Ucraina?

„M-am uitat cu foarte mare atenție pe discurusul lui Putin de la anexarea celor 4 regiuni. Sunt lucruri interesante acolo. În primul rând departajarea celor două republici tratate ca regiuni. Dincolo de aceste chestiuni, aceste 4 zone ar fi trebuit să aibă niște frontiere foarte bine definite.

A discuta în acest moment despre introducerea acestor teritorii în special rusesc este foarte ciudat. După părerea mea, a fost o modalitate prin care Rusia a făcut un pas spre o eventuală negociere cu SUA.

Au făcut această poveste, așteptând o mediere din afară. Zelenski așteaptă pentru ajutor din afară. Nu știu dacă se dorește, dacă citești acest text al lui Putin este îndreptat împotriva Occidentului, nu asupra Ucrainei. El pune în discuție dreptul internațional, la fel ca și China, de ce încercați să ne impuneți un drept occidental.

Putin nu s-a adresat poporului european. În momentul în care el spune că americanii vor să industrializeze Europa: Dați bani că nu mai aveți energie ieftină, industria voastră moare. Acesta este mesajul pentru Europa occidentală nu este pentru lumea a treia sau Asia.

Eu nu cred că Ucraina și Rusia pot negocia bilateral un rezultat. Cred că va fi nevoie de un format mai larg la care să participe și marile puteri și eventual americanii, chinezii. Nu-mi închipui că România va fi invitată.

Eu consider că acest conflict a creat condițiile pentru a acoperi numeroase alte subiecte important după pandemie, am ajuns la a discuta aproape exclusiv o poveste care are începutul demult si finalul foarte departe. Și nu cred că este foarte bine pentru noi.”, a mai spus Adrian Năstase.

Ionuț Cristache: Nimeni nu are interese că războiul să se termine deoarece este argument pentru reconfigurare

„Trebuie să ne uităm la interese. China spre exemplu, se uită prin binoclu și e foarte fericită de ceea ce vede: o Rusie care sângeroasă e în avantajul ei, pe de altă parte, Europa occidentală își pierde din semnificație, deși reprezintă în continuare o piață importantă pentru China.

Din acest conflict câștiga un segment american( care se ocupă cu armamentul-n.red), dar pentru americani apar niște probleme interne politice pe care le vom vedea la alegeri și de asemenea apare o problema care este legată de faptul că până la urmă obiectivul lor de a se deplasa în Asia și de a izola China în spațiul asiatic nu se poate materializa pentru ei (americani-n.red) rămân în continuare în mare măsură blocați în europa de o poveste care nu îi interesează.

Obiectivul lor este că la nivelul anului 2050, China să nu devină acea superputere că să devină supremă și va fi hegemon pentru întreaga lume.”, a încheiat Adrian Năstase, în cadrul emisiunii „România lui Cristache” de pe canalul EVZ Capital.