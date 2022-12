EXCLUSIV George Tănase, comediantul cu o mie de fețe! „Serghei Mizil e bombă cu ceas!” (VIDEO)

În România, unul dintre cei mai cunoscuți imitatori ai momentului este George Tănase, care a venit la podcastul România lui Cristache să dezvăluie câteva dintre secretele sale: cum își alege personajele și cât de mult le studiază, cine sunt celebritățile care i-au dat cel mai mult de furcă și cum au reacționat acestea când s-au văzut imitate de George Tănase.

„Unele, trebuie să recunosc, apar dintr-o dată. Efectiv, mă pun să dorm și când mă trezesc, te imit pe tine. Alții necesită foarte mult studiu. Mi-a dat foarte mult de furcă în ultima perioadă Serghei Mizil. Nu puteam să-i fac vocea, mă duceam la filmare și îmi dădeam seama pe drum că nu puteam să-l fac. Am aflat că i-a plăcut, am aflat dup-aia feedback-ul de la cineva. (…) Serghei, pentru stand up, e bombă cu ceas. El nu e omul care să tacă o jumătate de oră. Pe Serghei nu-l pui să tacă. Îți bagă și el o glumă, chiar dacă e nouă, chiar dacă e veche, el ți-o spune.”, a spus George Tănase.

Gigi Becali, cel mai ofertant personaj

„E un carusel la Gigi de interpretare, acum Gigi e mai așezat, stă așa câteva secunde, își caută gândurile, ideile, aproape ar putea vorbi numai cu mimica. Eu l-am făcut doar pentru că îmi place foarte mult. Eu încă îl urmăresc, mă uit la declarațiile lui, chiar dacă nu mai apare el să se urce pe Maybach, pentru mine e un personaj spumos. Dar nu-l mai fac încerc să mă duc în altă zonă. Dar rămâne un personaj facil și vinde pentru că-l știe toată țara.”, a mai spus comediantul George Tănase la podcastul EVZ Capital, România lui Cristache.