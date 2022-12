Comediantul George Tănase a fost invitatul lui Ionuţ Cristache de joi, 1 Decembrie, în cadrul podcastului „România lui Cristache”, difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Iată câteva dintre subiectele pe care le-au discutat cei doi.

Unde este cel mai bun public?

„Din punctul meu de vedere, cel mai bine m-am integrat în Ardeal și în Banat. Şi publicul din Moldova e foarte mișto.

N-am fost în Republica Moldova, am auzit că publicul e fantastic, dar sunt niște domni la casele de cultură care și-au trimis rapid, rapid, angajații care au spus „Vă rog frumos sa nu mai spuneți cuvântul ăla cu pu**, va rugăm să-l inlocuiți cu cuvântul pix!”

A ieșit un mare circ. Mi-ar plăcea să ajung acolo, dar să nu înlocuiesc cuvantul pu** cu pix”, a mărturisit George Tănase.

„Am fost acuzați că ăsta este umor grobian (…) M-am aprins aiurea”

Comendiantul a recunoscut că admiră extrem de mult grupul Vacanţa Mare.

„Vacanța Mare este idolul copilăriei mele, mi-am dorit o colaborare, am atras-o. Avem o serie începută cu Radu (Pietreanu – n.r.), eu nefiind un mare fan politică.

Mi-ar plăcea la un moment dat să intru in politică. Sper ca până atunci să apară ceva nou. Eu am votat USR crezând că asta este calea și nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Credeam că sunt altceva și m-am trezit că nu este ceea ce căutam eu.

Eu am avut o dezamăgire cand am avut un moment la TVR de revelion, n-am avut nicio treabă cu vreun politician. E un domn care este foarte tare în gură care își dorea un post acolo si a scris un articol foarte urât, că am luat 150.000 de euro și nici e nici pe departe.

Am fost foarte dezamăgit de Bulai, preşedintele Comisiei de Cultură, n-am ieșit în presă să mă apăr, nu e genul meu scandalul, eu am fost victimă colaterală. Eu l-am întâlnit pe Mugur Mihăescu si pe Radu Pietreanu.

Am fost acuzați că ăsta este umor grobian și își dădeau cu părerea despre cum se face, m-am aprins aiurea, nu poți să-mi zici mie cum să-mi fac meseria cum nici eu nu mi dau cu părerea cum să-ți faci tu meseria”, a mai declarat George Tănase în cadrul podcastului difuzat pe canalul EVZ Capital.

El a povestit apoi şi cum a colaborat cu Radu Pietreanu de la Vacanţa Mare.

„Visam de mic să-l întâlnesc, eram fan Vacanţa Mare, îl imitam pe Garcea, pe Leana şi viața a făcut să ne intersectăm.

El a ajuns managerul care se ocupă de mine, ne-am întâlnit la un context la o masă unde tremuram, am avut câteva spectacole, vorbeam de istorie, pasionați amândoi fiind, şi am decis să devenim prieteni, colaborăm de vreo șase ani și între timp mi-a devenit şi naş, ne înțelegem bine”, a explicat comendiantul.

Câţi bani se pot câştiga din YouTube în România?

George Tănase spune că are cunoştinţe care au ajuns să câştige chiar şi 30.000 de euro pe lună, însă, în cazul lui, sumele încasate sunt mult mai mici.

„Se câștigă mult din YouTube, eu nu câştig din YouTube pentru că nu mă ocup. Eu cunosc gameri care mi-au zis de sume de 30.000 de euro pe lună, eu nu m-am regăsit atât de mult, fac mai mult din plăcere.

Eu câştig din reclame, dupa ce încasez o reclamă, îmi permit din reclama aia să susțin niște sketchuri care generează sau nu.

Se poate trăi decent, dar trebui să postezi foarte mult. Este mare piața, eu cunosc din ce în ce mai mulți oameni din noua generaţie și văd cum vin la mine puşti de 21 de ani care-mi zic de sume de 8.000 de euro, dar stau acolo, viața lor e acolo. Selly e unul dintre cei mai deștepți din noua generaţie”, a povestit George Tănase.