Dintre aceștia fenomenul Sickick, DJ-ul mascat, a fost de acord să ofere un interviu pentru Capital. Show-ul pe care acesta l-a făcut a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Pe lângă show-ul pirotehnic și spectacolul de lumini, artistul a reușit să unească peste 30 de mii de oamenii și să-i facă să danseze în același timp. Festivalul a fost ca o gură de aer pentru toți cei prezenți, deoarece în contextul crizei medicale aceste tipuri de petreceri au fost amânate sau chiar anulate.

Publicul român, o surpriză plăcută

Sickick a rămas de-a dreptul impresionat de publicul român și a mârturisit că nu a văzut niciodată o mulțime de oameni care să simtă muzica la un nivel atât de ridicat.

Bineînțeles că odată cu celebritatea, DJ-ul canadian a avut parte de câteva provocări pe care le-a depăsit cu ajutorul echipei sale.

“După părerea mea cel mai greu moment în cariera unui artist este atunci când trebuie să-și depășească fricile și să apară în fața unei mulțimi de oameni pe care nu o cunoște și trebuie să le prezințe arta pe care o face, artă care reprezintă o parte din sufletul lui de artist. În acel moment reacțiile pot fi uneori sub așteptările tale ca artist, iar acest lucru îți poate răni serios sentimentele. Însă eu consider că am depășit cu succes acea perioadă cu ajutorul susținerii din partea echipei. Fără echipa mea nu aș fi putut să ajung unde sunt în momentul de față și să am atâta încredere în mine.”, a mărturisit Sickick.