EXCLUSIV Epopeea metrolui Drumul Taberei. Procesul care schimbă tot

Poate părea că ultimul obstacol în deblocarea Metroului de Drumul Taberei, proiect întârziat cu 4 ani şi promis de Guvern şi conducerea Metrorex a fi terminat la anul, este o realitate, odată ce Curtea de Apel Bucureşti a respins contestaţia Siemens cu privire la descalificarea din contractul privind semaforizarea. Numai că Alstom, care a fost desemnat de Metrorex câştigător al acestui contract de 120 de milioane de lei, are un proces şi pe criteriul preţ de atribuire, având o decizie negativă de la CNSC , dar atacând, în schimb, la Apel. Oficialii Alstom, firma care ar trebui să înceapă să lucreze în subsol sunt sceptici că o decizie va veni până la sfârşitul acestui an. Or, din momentul semnării contractului cu Metorex, ei au nevoie de măcar 1 an pentru a efectua lucrările. În aceste condiţii, sfârşitul verii 2019, termen asumat de Metrorex şi Transporturi pentru momentul în care se va circula cu metroul din Drumul Taberei, nu va aduce finalizarea proeictului. Încă un an de întârziere.

“Greu de crezut că vom avea o decizie anul acesta. Apoi, când vine decizia, minin-minimorum-minimorum, nouă luni pentru finalizarea lucrărilor”, spune Gabriel Stanciu, directorul ”Alstom România”, firma care a fost desemnată câştigător al licitaţiei Metrorex, dar care nu poate începe să lucreze până nu se pronunţă instanţa în cazul plângerii procesului deschis de ”Siemens”. ”Alstom” se mai ocupă şi de mentenanţa echipamentelor şi parcului de material rulant al Regiei, contract multianual pe 5 ani, până în anul 2019.

Proaspăt demisonarul ministrul Transporturilor, Lucian Șova, declara, în luna septembrie, că doar acţiunile din justiţie instrumentate de ”Siemens” mai ţineau pe loc finalizarea lucrărilor la Magistrala 5. Odată rezolvată această problemă – susţinea ministrul – lucrarile ar trebui să se finalizeze pana la sfarsitul lui 2018, urmând din ianuarie să înceapă probele trenurilor, fără călători. Una peste alta, susţinea Șova, Magistrala 5 ar trebui să fie gata în luna martie a anului 2019, ceea ce acum , se vede, este imposibil. Cu atât mai mult cu cât, dincolo de automatizare, nici măcar nu sunt 100% gata lucrările la infrastructura fizică a metroului, iar finisajele sunt doar la 60% grad de realizare. Nici toate staţiile nu sunt gata, acest lucru fiind vizibil, chiar şi de la suprafaţă, la Eroilor, Academiei, Răzoare, Ho Chi Min.

Proiect interminabil

Lucrările la Magistrala 5 a metroului bucureştean au început în anul 2011, iar termenul iniţial de finalizare era anul 2014. Prin amânări succesive, s-a ajuns ca noul termen asumat să fie jumătatea anului 2019.

Proiectul metroului de ­Drumul Taberei, Parcul Operei – Râul Doamnei, este realizat de un ­consorţiu format din ”Astaldi”, ”FCC Construccion”, ”AB Construction” şi ”Delta ACM Antrepriză”. Metroul de Drumul Taberei va avea zece staţii: la Râul Doamnei, Valea Argeşului, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parcul Drumul ­Taberei, Tudor Vladimirescu, ­Favorit, Orizont, Academia Militară şi Eroilor. Magistrala 5 va acoperi, în principal, un bazin cu o populaţie de peste 300.000 de locuitori din sectoarele 5 şi 6 ale Capitalei.

”Metrorex” are în exploatare 44 de trenuri ”Bombardier”, ”24 CAF” şi 24 de trenuri vechi ”IVA Arad”. Pe noua M5 (Magistrală 5) vor circula trenuri vechi ”Bombardier”, din parcul existent. Încercarea Regiei de a achiziţiona trenuri noi pentru metroul de Drumul Taberei a eşuat lamentabil, după ce licitaţia a fost stopată de DNA, pentru corupţie.