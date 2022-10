Invitatul de vineri al jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea, în cadrul podacstului de pe canalul de YouTube Evz-Capital, este doctorul Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România. O organizație care are zeci de mii de membri, personalități din toate domeniile, care colaborează cu Loji Masonice de anvergură din Europa și SUA.

Cât de secretă este o asemenea organizație, care sunt principiile care ghidează activitatea unui mason, acțiunile și relațiile cu instituțiile statului, sunt doar câteva întrebări pe care Dan Andronic și Mirel Curea i le-au adresat marelui maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu.

„Toți masonii trebuie să creadă într-un Dumnezeu”

„Nu, nu conduc România. Știu că există teorii ale conspirației, însă nu, masoneria nici nu pune, nici nu dărâmă Guverne. Pur și simplu este unul dintre cel mai importante instrumente democratice, este un mod de viață, este o școală, înveți să te cunoști mai bine, să-i cunoști pe alții. Plus că există un sistem de relaționare cu oamenii extraordinari.

Cred în Dumnezeu, masoneria nu este despărțită de religie. Eu sunt creștin ortodox, am învățat de mic ce înseamnă credința. În masonerie nu se primesc ateii. Toți masonii trebuie să creadă într-un Dumnezeu, o Divinitate.”, a declarat Radu Bălănescu, în cadrul podcastului EVZ-Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

„Noi facem foarte multe acte de caritate”

„În România în momentul ăsta în România sunt undeva la 13 mii de masoni.

Noi facem foarte multe acte de caritate, însă le ținem discret. Avem un program care se numește Planul Caritabil Național, care într-un an și jumătate a ajutat undeva la 310 mii de cetățeni. Nu am luat niciodată nici un ban de la statul român. Totul este pe banii primiți din donații și sponsorizări. Ca și valoarea, ajutoarele pe care le-am oferit au fost în valoare de 1 milion de euro.

Avem niște centre create în diferite zone ale țării unde putem interveni mai ușor în caz de dezastre naturale.

Am ajutat foarte mult pe parte medicală în pandemie, avem undeva la 1500 de medici care au și fost în prima linie. Am ajutat spitale, am făcut donații de diferite materiale. Avem un aport constant.

Noi nu preferăm să ieșim să ne lăudăm pentru că nu ne stă în fire. În România, eu am decis, în virtutea unei transparențe care a lipsit până în 2010 să ieșim de câteva ori pe an public să facem cunoscute niște lucruri, tocmai pentru a evita teoriile conspirației care se formează constant pe acest subiect. Mi-am dorit să existe o transparență cu societatea civilă.” a mai declarat Radu Bălănescu.

Care sunt principiile care ghidează activitatea unui mason?

„De când sunt eu mare maestru, am dat afară în 10 ani cam 80-100 de persoane. Avem cod de conduită, care se respectă, este absolut necesar să respecți acest cod. Fiecare când intră îl primește. Iar pedepsele sunt de ordin moral.

Noi avem un program de sănătate care se adresează membrilor noștri și rudelor lor de gradul I, este un ajutor pe care îl acordăm dacă nu se pot trata în România. Există un fond al nostru prin care asigurăm aceste tratamente celor care nu își permit.

În masonerie sunt și foarte mulți tineri, vârsta de intrare este de 21 de ani, dar dacă fac parte dintr-un ordin al tinerilor sau sunt copii de masoni, pot să intre și la 18. Noi mereu am fost deschiși să îndrumăm tinerii. Acum important pentru marea lojă din România este faptul că există o legătură strânsă între generații, asta nu a existat când eu am preluat conducerea.”, a spus Radu Bălănescu, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Nu toți care fac parte din masonerie sunt oameni bogați

„Nu toți care fac parte din masonerie sunt oameni bogați, avem și lume normală, adică nu cu un excedent financiar. Pensionarii au un statut special dacă au o pensie sub o anumită limită, pe studenți îi ajutăm dacă este nevoie, avem program de bursă pentru tinerii care învață la instituțiile de stat. Avem burse și ajutoare pentru copii care învață în străinătate.

Există o masonerie operativă și una speculativă. Masoneria operativă înseamnă lucrul acela direct. La originea construcțiilor unei catedrale au stat masoni. Noi nu ajutăm doar copiii fraților, ajutăm toți copii din zonele defavorizate, copii din orfelinate. Avem foarte multe activități dedicate copiilor și educației.

Femeile nu sunt primite în organizație

Nu se primesc femei în masonerie deoarece pur și simplu aceasta este tradiția pentru masoneria regulară. Nu s-a spus niciodată în istorie motivul pentru care nu se primesc, așa a ajuns din strămoși regula. Dacă o încalci îți pierzi regularitatea. Nu veți întâlni nicăieri în lume femei care să facă parte din masoneria generală.

Există femei care spun că sunt din masonerie, există loje mixte însă acesta nu sunt considerate ca fiind regulare, nimeni nu atacă pe nimeni. Funcționăm așa separat. Noi avem relații de recunoaștere reciprocă, în acest context noi avem întâlniri unde există un element de ritual și momente de socializare, există o conferință mondială.

Masoneria are niște domenii de activitate, de gândire care sunt: esoteric-filosofică, caritate și social. În România eu zic că reușim să le îmbinăm foarte bine pe toate trei. În toată țara sunt 480 de loji, jumătate în București.” a mai spus marele maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.